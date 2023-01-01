تطلق بورش منتجات “ترتان” للاحتفال بـ 930 توربو

كشفت بورش النقاب عن 930 توربو مذهلة مغطاة بقماش “ترتان”، وهي خطوة إبداعية مصممة للاحتفال بتراثها السيارة في عالم الرياضة مع الترويج لعائلة جديد من السيارات الكلاسيكية.يشيد تصميم الترتان بالنسيج الداخلي المستخدم في سيارات سباق بورش خلال لحقبة السبعينيات، وسعت بورش الموضوع ليشمل خطًا جديدًا من السلع يشمل السترات والحقائب والإكسسوارات، وكلها تتميز بنمط الترتان المميز. يمكن لعشاق بورش الآن التواصل مع تاريخ السباقات المرموق للعلامة التجارية مع إضافة لمسة من الأسلوب الكلاسيكي إلى خزانات ملابسهم.
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