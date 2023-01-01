تطلق بورش منتجات “ترتان” للاحتفال بـ 930 توربو



بورش بورش

كشفت بورش النقاب عن 930 توربو مذهلة مغطاة بقماش “ترتان”، وهي خطوة إبداعية مصممة للاحتفال بتراثها السيارة في عالم الرياضة مع الترويج لعائلة جديد من السيارات الكلاسيكية.

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يشيد تصميم الترتان بالنسيج الداخلي المستخدم في سيارات سباق بورش خلال لحقبة السبعينيات، وسعت بورش الموضوع ليشمل خطًا جديدًا من السلع يشمل السترات والحقائب والإكسسوارات، وكلها تتميز بنمط الترتان المميز. يمكن لعشاق بورش الآن التواصل مع تاريخ السباقات المرموق للعلامة التجارية مع إضافة لمسة من الأسلوب الكلاسيكي إلى خزانات ملابسهم.تعد 930 توربو رمزًا دائمًا لابتكار بورش، حيث أنتج محركها المزود بشاحن توربيني ما بين 260 و 300 حصان، اعتمادًا على موديل الإنتاج. في أوجها، كان أداء السيارة ثوريًا، حيث قدمت تسارعًا شديدًا وسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، والتي ميزتها عن أي منافسة.