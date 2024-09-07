تطلق الصين 10 أقمار صناعية إلى الفضاء بنجاح

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أطلقت الصين، اليوم الجمعة، 10 أقمار صناعية على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-6 " من مركز إطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي البلاد، ودخلت الأقمار المدار المحدد لها مسبقا بنجاح.

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وذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مجموعة "جيلي-03" المكونة من 10 أقمار صناعية تعد أول مجموعة تجارية متكاملة في العالم لأغراض الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد.وتعد هذه المهمة الرحلة رقم 534 لسلسلة صواريخ "لونج مارش".