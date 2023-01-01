تطلق الصين مركبة فضائية لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر

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أطلقت الصين اليوم الجمعة، المركبة الفضائية " تشانغ آه-6" في مهمة لجمع عينات من الجانب البعيد المظلم من القمر.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن المركبة الفضائية تم إطلاقها على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-5" من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين، وذلك في أول مسعى من نوعه في تاريخ استكشاف الإنسان للقمر .



على جانب أخر اختارت وكالة ناسا أربعة متطوعين للذهاب في مهمة إلى المريخ، دون مغادرة الأرض فعليًا، حيث ستتم مهمة المحاكاة إلى الكوكب الأحمر فى موطن تم إنشاؤه فى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا فى هيوستن؛ وسيحاكى كيف سيكون الأمر بالنسبة لرواد الفضاء عندما يعيشون ويعملون على المريخ لمدة 45 يومًا.

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ووفقا لما ذكره موقع "space"، يضم الفريق جيسون لى وستيفاني نافارو وشريف الرميثي وبيومي ويجيسيكارا، وسيتصل الأربعة بمركز أبحاث الاستكشاف البشري (HERA) التابع للوكالة في الفترة من 10 مايو إلى 24 يونيو، كما تم اختيار عضوين بديلين من الطاقم للمهمة: خوسيه باكا وبراندون كينت.