تطلق الصين قمرا صناعيًا جديدًا إلى مدار الأرض



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء أنها أطلقت قمر اتصالات جديدا إلى مدار الأرض، وفقا ل"روسيا اليوم".

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وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"في 22 أغسطس الجاري أطلقنا قمر الاتصالات ChinaSat-4A إلى الفضاء. حمل القمر إلى المدار صاروخ صيني من نوع Long March-7A، وأطلق الصاروخ من قاعدة Wenchang الفضائية في مقاطعة هاينان الصينية، تمام الساعة 20:25 بتوقيت بكين (15:25 بتوقيت موسكو)، لتكون هذه العملية رقم 532 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March".صمم قمر ChinaSat-4A لتقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات والرسائل الصوتية وخدمات البث التلفزيوني.أما صاروخ Long March-7A الذي استخدم في عملية الإطلاق فهو صاروخ فضائي ثلاثي المراحل يعمل بالوقود السائل، طوله 58 م، وقطره 4.2 م، ويمكنه نقل 12 طنا من الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض.تعمل الصين بنشاط في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، إذ أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات الاتصالات والملاحة، وتعمل على مشاريع لدراسة الكويكبات والمريخ، كما أصبح لديها محطة مدارية في الفضاء مخصصة للأبحاث العلمية، والعام الماضي نفّذت 67 عملية إطلاق فضائي، وتخطط لتنفيذ 100 عملية أخرى العام الجاري.