تطلق الشمس توهجًا شمسيًا قويًا من الفئة X

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بعد أسبوع من السلام، تبث الشمس مرة أخرى رعب التوهجات الشمسية. في 14 يوليو، اندلعت البقعة الشمسية AR3738 والتي أنتجت توهجًا شمسيًا من فئة X1.2 في الساعة 2:35 بالتوقيت العالمي (8:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، حسبما أفاد موقع spaceweather.com. التقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا وميض الأشعة فوق البنفسجية المكثف. أدى الثوران إلى تأين الطبقة العليا من الغلاف الجوي للأرض، مما أدى إلى انقطاع الراديو على الموجات القصيرة والذي أثر على أستراليا وجنوب شرق آسيا واليابان. وأضاف التقرير أن البحارة ومشغلي الراديو في هذه المناطق تعرضوا لفقدان الإشارة لمدة 30 دقيقة على جميع الترددات التي تقل عن 25 ميجاهرتز.

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ما يبعث على الارتياح هو أنه على الرغم من شدة التوهج، لم يتم الكشف عن أي قذف كتلي إكليلي (CMEs) حتى الآن. قد يكون هذا بسبب أن الانفجار كان قصيرًا جدًا لدرجة أنه لم يتمكن من رفع الانبعاث الإكليلي من الغلاف الجوي للشمس. ومع ذلك، فإن الإرهاب لا يزال موجودا. يحتوي Sunspot AR3738 على مجال مغناطيسي "بيتا جاما دلتا"، والذي يحمل إمكانية حدوث المزيد من التوهجات الشمسية من الفئة X في الأيام القادمة.توقعات خبير الطقس الفضائيوبحسب الدكتور تاميثا سكوف، خبير الطقس الشمسي، فقد ذكر في توقعاته أنه من المتوقع أن تحافظ الشمس على نشاطها مع احتمال حدوث الشفق القطبي بسبب الرياح الشمسية السريعة القادمة من ثقب إكليلي صغير سيدخل قريبا إلى منطقة الضربة الأرضية. وهذا يعد بعروض شفق معتدلة، خاصة عند خطوط العرض العليا.لقد نمت البقعة الشمسية AR3738 بسرعة ويمكن أن تولد المزيد من التوهجات الشمسية الكبيرة. حتى الآن، لم يتسبب ذلك إلا في انقطاعات الراديو على مستوى R1، لكنه لا يزال مصدر قلق لمشغلي الراديو الهواة الذين قد يواجهون ضوضاء معتدلة واحتمال حدوث المزيد من انقطاعات التيار الكهربائي من هذه المنطقة. ستدور منطقة نشطة أخرى على الجانب البعيد من الشمس قريبًا، مما قد يزيد من النشاط الشمسي ويؤثر على الاتصالات اللاسلكية.التأثير على الاتصالات الراديوية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).ويقول خبراء الفضاء إن مستخدمي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يجب عليهم أيضًا البقاء في حالة تأهب بشأن مشكلات استقبال الإشارة، خاصة بالقرب من الفجر والغسق، وفي المناطق التي تعاني من الشفق القطبي. يمكن أن تتداخل التوهجات الشمسية مع الغلاف الأيوني، مما يتسبب في عدم دقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مما قد يؤثر على الملاحة والتوقيت.مع اقتراب الشمس من الحد الأقصى للطاقة الشمسية في عام 2025، يتزايد تواتر البقع الشمسية والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية أسبوعيًا. تعد مراقبة وفهم هذه الظواهر الشمسية أمرًا بالغ الأهمية لحماية أقمارنا الصناعية وشبكات الطاقة وشبكات الاتصالات من الاضطرابات المحتملة. ويلعب مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا، وهي مهمة تراقب الشمس منذ إطلاقها في عام 2010، دورًا حيويًا في هذا الجهد.