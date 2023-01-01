تطلق الإمارات شركة وطنية لشحن المركبات الكهربائية تعزيزًا للتحول نحو النقل المستدام

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كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن تأسيس شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، وهي مشروع مشترك يهدف إلى توفير بنية تحتية متطورة وسريعة الشحن للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS 2024) المُقام حاليًا في أبوظبي.



وتُعدّ هذه الشركة الوليدة أول شبكة شحن وطنية للمركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة الإمارات، وتأتي استجابةً للطلب المتزايد هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.



وتشهد عملية التحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم تسارعًا كبيرًا، حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 10 ملايين وحدة في عام 2022، أي بزيادة تناهز خمس أضعاف مبيعاتها مقارنة بعام 2019.

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وتعمل الشراكة الجديدة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، على ضمان قدرة الإمارات على تلبية طلب المركبات الكهربائية المتزايد، من خلال بنية تحتية موثوقة للمركبات الكهربائية، تُسهِّل على السكان التحول السلس إلى التنقل المستدام.وتؤمن كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، بأهمية دعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات، وتدركان أثرها البعيد المدى على قطاعات النقل والطاقة والبيئة.وتعليقًا على ذلك، قال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “نحن سعداء بتعاوننا مع الاتحاد للماء والكهرباء في إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، التي تجسد قوة الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتهدف إلى توفير البنية التحتية الحيوية اللازمة للمركبات الكهربائية، مما يسهم في تعزيز انتشارها وزيادة الاعتماد عليها، كما ينشط الحركة المجتمعية، ويعزز المقومات والإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات”.وأضاف معاليه: “نأمل أن تسهم هذه الشراكة في تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير، بما يدعم تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050”.ومن جانبه، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: “شهدنا في عام 2023 زيادة ملحوظة في الاعتماد على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، ومن خلال التوسع في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، نضمن جاهزية الدولة واستعدادها لدعم مالكي المركبات الكهربائية أو من يرغبون في امتلاكها، فضلًا عن المساهمة في جعل التحول إلى المركبات الكهربائية أمرًا جاذبًا”.وأضاف: “التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال في تأسيس شركة (UAEV) متجذر في نقاط القوة التكاملية للطرفين، وسعيهما إلى تحقيق الأهداف المشتركة”.وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء تشكلان معًا، تحالفًا قويًا قادرًا على دعم دولة الإمارات في جهودها للتخطيط للمستقبل، وتحقيق هدفي النمو الاقتصادي والعمل المناخي على حدٍ سواء.وتتوقع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شركة UAEV وخططها المستقبلية قبل نهاية عام 2024.