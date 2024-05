تطلق إتش تي سي جهازها اللوحي A101 Plus Edition

A101 Plus Edition A101 Plus Edition

كشفت إتش تي سي عن جهازها اللوحي الجديد A101 Plus Edition، ويأتي هذا الجهاز بعد مرور عامين تقريبًا على إطلاق العلامة التجارية جهاز A101 اللوحي في أسواق، مثل جنوب إفريقيا وروسيا.



ويتميز هاتف A101 Plus Edition بشاشة من نوع WUXGA IPS بقياس قدره 10.95 بوصات وبدقة قدرها 1920×1200 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10 وكثافة قدرها 206 بكسلات في البوصة.



وزودت إتش تي سي جهازها اللوحي بمجموعة الشرائح Unisoc T606 الثمانية النوى العاملة بسرعة قدرها 2 جيجاهرتز مع وحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G57.

ويأتي الجهاز بصفته نموذج Plus Edition، مع أن الأداء أقل قليلًا مقارنةً بأداء A101 العامل بمجموعة الشرائح Unisoc T618.ويوفر A101 Plus Edition ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر بطاقة microSD.A101ويتميز A101 Plus Edition بإطارات سميكة نسبيًا، حتى للأجهزة اللوحية من الفئة المتوسطة.ويحتوي الجهاز اللوحي بطارية بسعة قدرها 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط. ويعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 14.ويتميز A101 Plus Edition بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.ويحتوي الجهاز مستشعر القرب ومستشعر الضوء، مع غياب الماسح الضوئي لبصمة الأصبع.وتشمل المواصفات الأخرى مكبرات صوت رباعية، وفتح القفل عبر تعرف الوجه، ودعم معيار الشبكة اللاسلكية 802.11 الثنائي النطاق، وبلوتوث 5.0، ومنفذ USB Type-C، وفتحات nanoSIM مزدوجة.ويأتي جهاز إتش تي سي بأبعاد قدرها 256.6 ملم × 168.2 ملم × 7.5 ملم، ويزن نحو 500 جرام.ويأتي جهاز A101 Plus Edition بسعر قدره 170 دولارًا، وهو متاح بعدة خيارات لونية، ولا توجد معلومات عن تاريخ الإصدار العالمي حتى الآن.