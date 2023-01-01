تطلق أنثروبيك نموذج الذكاء الاصطناعي Claude 3.5 Sonnet

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أعلنت شركة أنثروبيك إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها Claude 3.5 Sonnet الذي يعمل بسرعة مضاعفة، ويتفوق على الإصدار السابق.



ويمكن لمستخدمي نماذج Claude تجربته ابتداءً من اليوم، علمًا بأنه متاح أيضًا لأصحاب الحسابات المجانية.



ويُعد Sonnet النموذج الأكثر توازنًا بين نماذج أنثروبيك، وهو الإصدار الأول في عائلة Claude 3.5، إذ تخطط الشركة لإطلاق نموذج Claude 3.5 Haiku السريع، ونموذج Claude 3.5 Opus الأقوى في وقت لاحق من العام الجاري.

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وتأتي تحديثات نموذج Sonnet بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق نماذج Claude 3، مما يعكس السرعة الفائقة التي تعمل بها شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها.وتشير البيانات المعيارية إلى أن نموذج Claude 3.5 Sonnet يحقق تقدمًا ملحوظًا في فهم الفروق الدقيقة واستيعاب المزاح والمطالب المعقدة، ويمكنه الكتابة بأسلوب طبيعي بنحو أكبر.وتُظهر المقارنات التي نشرتها أنثروبيك تفوق النموذج الجديد على نموذج GPT-4o الأحدث من شركة OpenAI في العديد من الاختبارات.ومع ذلك، تظل الإصدارات الأخيرة من نماذج مثل Claude و ChatGPT و Gemini و Llama متقاربة في الأداء في معظم الاختبارات، مما يبرز المنافسة الشديدة.ويتمتع نموذج Claude 3.5 Sonnet بقدرة كبيرة في تفسير المدخلات البصرية مقارنة بنموذج Claude 3.0 Opus.وتقول الشركة إن النموذج الجديد يمكنه “نسخ النص بدقة من الصور غير المثالية”، وهي مهارة تأمل أن تجذب العملاء في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والمالية، إذ يحتاجون إلى فهم البيانات من الرسوم البيانية والجداول.وأضافت الشركة أيضًا مساحة عمل جديدة إلى النموذج تُسمى Artifacts للسماح للمستخدمين بإجراء التعديلات، وتحديث أحدث المخرجات وفقًا لرغباتهم. وتُعد تلك الميزة خطوة أولى نحو جعل نماذج Claude مساحة للتعاون الواسع بين الفرق، وفقًا للشركة.ويتوفر نموذج Claude 3.5 Sonnet الآن لأي شخص لديه حساب في أنثروبيك للتجربة عبر الموقع الإلكتروني، وكذلك في تطبيق Claude في هواتف آيفون، كما يمكن أيضًا الوصول إليه من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بالشركة.