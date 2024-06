تطرح Netflix مقطعًا دعائيًا للموسم الأخير من Arcane

Arcane Arcane

بعد إثارة شهية المعجبين بإعلان تشويقي في شهر يناير، هناك مقطع دعائي كامل للموسم الثاني من Arcane. يستكشف عرض Netflix المتحرك القصص الدرامية وراء بعض الأبطال العديدين في League of Legends من Riot Games.



تظل الأختان Vi و Jinx في قلب العرض. يعمل صراعهم بمثابة إحباط لمدينتي بيلتوفر وزاون، اللتين تخوضان الآن صراعًا مميتًا بعد الأحداث الختامية للموسم الأول. أصبحت Vi الآن جزءًا من الجهود المبذولة للقبض على شقيقها وتدمير المادة الخطرة Shimmer. سيتعرف محبو لعبة MOBA على أبطال مثل Caitlyn وEkko العائدين من الموسم الأول للعبة Arcane، بينما يبدو أن Singed وWarwick سيظهران لأول مرة عندما يبدأ الموسم الجديد في نوفمبر. التحقق من ذلك لنفسك:



يقدم هذا الموسم الجديد الكثير من العناصر المرئية المذهلة والدراما الجذابة، لكن الدفعة الثانية من الحلقات ستكون أيضًا الأخيرة لـ Arcane. قال كريستيان لينك، أحد مؤسسي Arcane، في تحديث لتطوير لعبة League of Legends: "هذا العرض هو مجرد بداية لرحلتنا الأكبر في سرد ??القصص والشراكة مع استوديو الرسوم المتحركة الرائع Fortiche". وأضاف: "في هذا المشروع، كان لدينا نهاية محددة للغاية في الاعتبار، مما يعني أن قصة Arcane تنتهي مع هذا الموسم الثاني. إنها مجرد أولى القصص من بين العديد من القصص التي نريد سردها في Runeterra".مع وجود نقطة نهاية واضحة في الأفق، سيحصل العرض على الأقل على نهاية مناسبة بدلاً من نهاية غير مرضية. تعد الشراكة الإبداعية المستمرة أيضًا بمثابة بطانة فضية رائعة للجماهير. مع الأخذ في الاعتبار أن League of Legends لديها الآن أكثر من 160 بطلًا داخل اللعبة وفي العمل، فهذا يمثل الكثير من القصص التي يجب استكشافها.حاز Arcane على استحسان الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة سابقة في لعبة MOBA، بالإضافة إلى إثارة إعجاب الكثير من قاعدة المعجبين الدولية الحالية للعبة League of Legends عندما ظهر لأول مرة على Netflix في نوفمبر 2021. وقد تمت مكافأة العرض بأربع جوائز Emmys في عام 2022. العرض الأول من شبكة البث المباشر الذي يتم تكريمه بجائزة برنامج الرسوم المتحركة المتميز.