تطرح "مرسيدس-بنز إيجيبت" "SL55 4MATIC+" الجديدة كليًا بالسوق المصري



SL55 4MATIC+ SL55 4MATIC+

طرحت مرسيدس-بنز إيجيبت السيارة الرياضية الجديدة Mercedes-AMG SL55 4MATIC+ الجديدة كليًا لأول مرة في مصر، لتنضم لمجموعة من السيارات الفاخرة التي تقدمها مرسيدس-بنز للسوق المصري.



تتميز Mercedes-AMG SL الجديدة بسقف قماشي/سوفت توب وشخصية رياضية هجومية، بالإضافة لتميزها عمليا باعتبارها سيارة 2+2 تستقبل 4 ركاب، حيث تفرض قوتها على الطريق بنظام الدفع الرباعي لأول مرة.



وتساهم المكونات عالية التقنية مثل نظام التعليق AMG ACTIVE RIDE CONTROL، وتوجيه المحور الخلفي، ونظام الفرامل عالي الأداء والإضاءة الرقمية DIGITAL LIGHT في تعزيز الطابع الرياضي لهذه السيارة المزودة بمحرك AMG V8 biturbo سعة 4.0 لتر، وهو ما يمنح تجربة قيادة لا مثيل لها.

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منظومة القوةتعتمد السيارة Mercedes-AMG SL55 4MATIC+ على محرك من طراز AMG V8 biturbo سعة 4.0 لتر مصنوع يدويًا، وينتج 476 حصانًا وعزم دوران 700 نيوتن متر. وبفضل نظام الدفع الرباعي AMG Performance 4MATIC+ المتغير بالكامل، وتوجيه المحور الخلفي النشط، تقدم السيارة أداءً قويًا وثابتًا، حيث تتسارع من 0-100 كم/س خلال 3.9 ثوانٍ فقط، وتصل إلى سرعتها القصوى المذهلة التي تبلغ 295 كم/س.التصميم الخارجيتضع السيارة Mercedes-AMG SL معاييرًا جديدة للسيارات الرياضية الفاخرة، بفضل تصميمها الرائع والتكنولوجيا المتطورة وخصائص القيادة المتميزة التي تمتلكها. تخطف السيارة الأنظار بفضل تصميمها الخارجي الذي يعتمد على فلسفة تصميم مرسيدس-بنز الحديثة ذات الطابع الرياضي المميز لعلامة AMG، بما في ذلك قاعدة العجلات الطويلة، وغطاء المحرك الممتد، والسقف السوفت توب الذي يفتح ويغلق تلقائيًا خلال 15 ثانية فقط، وأنظمة انسياب الهواء النشطة، ومقابض الأبواب المدمجة، وعجلات AMG متعددة الأذرع خفيفة الوزن قياس 21 بوصة مع تيل فرامل باللون الاحمر.المقصورة الداخليةتقدم سيارة SL الجديدة أعلى معايير الفخامة والراحة بفضل المواد الفاخرة حيث إنّ التصميم الرياضي لهذه السيارة يبرز بوضوح في الداخل، حيث تلتقي أعلى مستويات الراحة والجودة مع أفضل لمسات رياضية. السيارة مجهزة أيضًا بأحدث المعدات الرقمية وعناصر AMG التصميمية، بما في ذلك شاشة مركزية متحركة مقاس 12.3 بوصة، وأحدث جيل من نظام MBUXالترفيهي، وعجلة قيادة AMG بأزرار تحكم متطورة، ومقاعد رياضية AMG مع نظام AIRSCARF، مع عرض بيانات القيادة على الزجاج الأمامي.أنظمة المساعدة في القيادةتأتي السيارة SL الجديدة مزودة بمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان والمساعدة على القيادة الذكية لدعم قائد السيارة في المواقف اليومية، بما في ذلك نظام DISTRONIC PLUS، ATTENTION ASSIST، Active Brake Assist، Active Lane Keeping Assist، Blind Spot Assist، ونظام PRE-SAFE®، وباقة الركن مع كاميرا خلفية، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام التحكم الذكي في الإضاءة العالية.