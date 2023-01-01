تطرح سامسونج هاتف Galaxy A06 في الخارج.. تطورات محدودة

Galaxy A06
قامت شركة سامسونج في الخارج بكشف الستار عن هاتف Samsung Galaxy A06 الجديد كُليًا بشكل رسمي، والذي يتم تقديمه في الهند للمنافسة في الفئة الإقتصادية. ويعد هذا الهاتف بمثابة الجيل الجديد من Galaxy A05، حيث يأتي الهاتف الجديد بنفس المواصفات تقريبًا مع تطورات محدودة جدًا.
مواصفات Galaxy A06 :-
وزن 189 جرام وأبعاد 167.3×77.3×8 مم
خامات خارجية تأتي بالكامل من البلاستيك
دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري
شاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 262 بيكسل لكل بوصة بتصميم النوتش
معالج ميدياتك Helio G85 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج Mali G52
نظام تشغيل Android 14 بواجهة سامسونج One UI 6.1
مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام
كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps
سماعات الهاتف الخارجية من نوع Mono
الهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي لتوصيل سماعات خارجية
الهاتف لا يدعم خاصية NFC
بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور
الهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجه
مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأزرق، الذهبي والأبيض
تم تسعير هاتف Samsung Galaxy A06 الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 120 دولار، ونسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 135 دولار.
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