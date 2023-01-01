تطرح سامسونج هاتف Galaxy A06 في الخارج.. تطورات محدودة



Galaxy A06 Galaxy A06

قامت شركة سامسونج في الخارج بكشف الستار عن هاتف Samsung Galaxy A06 الجديد كُليًا بشكل رسمي، والذي يتم تقديمه في الهند للمنافسة في الفئة الإقتصادية. ويعد هذا الهاتف بمثابة الجيل الجديد من Galaxy A05، حيث يأتي الهاتف الجديد بنفس المواصفات تقريبًا مع تطورات محدودة جدًا.

قد يعجبك أيضا...

مواصفات Galaxy A06 :-وزن 189 جرام وأبعاد 167.3×77.3×8 ممخامات خارجية تأتي بالكامل من البلاستيكدعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموريشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.7 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 262 بيكسل لكل بوصة بتصميم النوتشمعالج ميدياتك Helio G85 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج Mali G52نظام تشغيل Android 14 بواجهة سامسونج One UI 6.1مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رامكاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fpsسماعات الهاتف الخارجية من نوع Monoالهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي لتوصيل سماعات خارجيةالهاتف لا يدعم خاصية NFCبصمة الإصبع موجودة على زِر الباورالهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجهمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتفبطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأزرق، الذهبي والأبيضتم تسعير هاتف Samsung Galaxy A06 الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 120 دولار، ونسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 135 دولار.