تطبيق Google Photos يتجاوز 10 مليارات تنزيل على متجر "Google Play"



Google Photos Google Photos

تجاوز تطبيق Google Photos - مدير الوسائط الافتراضي وتطبيق التخزين السحابي على معظم أجهزة أندرويد - علامة فارقة تتعلق بالتنزيلات على متجر Play، ومنذ إطلاقها في عام 2015، أصبحت Google Photos منصة مستخدمة على نطاق واسع وتعمل كتطبيق معرض للصور على الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.



ويوفر التطبيق نسخًا احتياطيًا سحابيًا للوسائط، إلى جانب العديد من ميزات تحرير الصور، بعضها مدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI).



وبعد تسع سنوات من إطلاقه، تجاوزت خدمة Google Photos حاجز الـ 10 مليارات عملية تنزيل، ونظرًا لأنه يأتي مزودًا مسبقًا بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فمن غير الواضح ما إذا كان ذلك يتم احتسابه ضمن العدد الإجمالي للتنزيلات، وقد تجاوز التطبيق سابقًا علامة 5 مليارات في عام 2020.

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وفي السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق Google Photos التطبيق الأول لإدارة الصور على أجهزة أندرويد. كما يأتي مزودًا بمعظم هواتف أندرويد، باستثناء تلك التي تم إطلاقها في الصين، وبينما يقوم مصنعو المعدات الأصلية (OEMs) مثل Samsung وOnePlus بشحن هواتفهم الذكية باستخدام تطبيق معرض مخصص، يتم أيضًا تثبيت Google Photos مسبقًا كجزء من مجموعة Google.بفضل التطورات الأخيرة التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، قامت Google أيضًا بدمج العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية في تطبيق الصور الخاص بها، مع تشغيل بعضها بواسطة Gemini - وهي عائلة نماذج اللغات الكبيرة (LLMs).واحدة من أبرز ميزات تحرير الذكاء الاصطناعي في التطبيق هي Magic Editor الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تعديلات معقدة على الصور، مثل الموضوع أو تغيير الخلفية أو السماء، من خلال إجراءات بسيطة تعتمد على الإيماءات، وتشمل الميزات الأخرى Photo Unblur وMagic Eraser وPortrait Blur.على الرغم من أن بعض هذه الخيارات حصرية لأجهزة Pixel أو متاحة كجزء من اشتراك Google One، إلا أنه يمكن الوصول إلى خيارات أخرى على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.يذكر أن Google Photos ليس التطبيق الأول من الشركة الذي يتجاوز 10 مليارات عملية تنزيل، حيث أن تطبيقات مثل أندرويد Accessibility Suite وGmail وGoogle Chrome وGoogle Drive وخرائط Google وخدمات Google Play وبحث Google وخدمات الكلام من Google وYouTube تجاوزت جميعها هذه العلامة في الماضي، على الرغم من أن بعضها إلزامي للوصول إلى ميزات Google على الهواتف.