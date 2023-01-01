تطبيق صور Google يعمل على تبسيط الوصول إلى "المجلد المُقفَل" على هاتفك

أحدث تطبيق صور جوجل Google Photos تغييرًا كبيرًا في كيفية وصول المستخدمين إلى المجلد المُقفَل على أجهزتهم التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS، حيث إنه في السابق، كان المجلد المقفل مخفيًا في قسم الأدوات المساعدة، مما يتطلب عدة ضغطات للوصول إليه، والآن، يتم عرضها بشكل بارز في علامة التبويب "المكتبة"، بجوار المفضلة والأرشيف وسلة المهملات مباشرةً.
ووفقاً لموقع phonearena، يهدف هذا التحديث إلى توفير وصول أسرع وأكثر ملاءمة إلى "المجلد المُقفَل"، حيث يقوم المستخدمون بتخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة، ويحتوي تطبيق صور جوجل على الويب بالفعل على المجلد المقفل في درج التنقل، وهذا التغيير يجعل تطبيقات الهاتف المحمول متوافقة مع هذا التصميم.
كما أن الموقع السابق للمجلد المقفل، في عمق قسم الأدوات المساعدة، جعل وجوده أقل وضوحًا، وهو ما يمكن اعتباره فائدة للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، ومع ذلك، يبدو أن جوجل تعطي الأولوية لسهولة الوصول مع هذا التحديث، ومواءمته مع تخطيط إصدار الويب.
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