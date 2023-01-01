تطبيق صور Google يعمل على تبسيط الوصول إلى "المجلد المُقفَل" على هاتفك

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أحدث تطبيق صور جوجل Google Photos تغييرًا كبيرًا في كيفية وصول المستخدمين إلى المجلد المُقفَل على أجهزتهم التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS، حيث إنه في السابق، كان المجلد المقفل مخفيًا في قسم الأدوات المساعدة، مما يتطلب عدة ضغطات للوصول إليه، والآن، يتم عرضها بشكل بارز في علامة التبويب "المكتبة"، بجوار المفضلة والأرشيف وسلة المهملات مباشرةً.



ووفقاً لموقع phonearena، يهدف هذا التحديث إلى توفير وصول أسرع وأكثر ملاءمة إلى "المجلد المُقفَل"، حيث يقوم المستخدمون بتخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة، ويحتوي تطبيق صور جوجل على الويب بالفعل على المجلد المقفل في درج التنقل، وهذا التغيير يجعل تطبيقات الهاتف المحمول متوافقة مع هذا التصميم.



كما أن الموقع السابق للمجلد المقفل، في عمق قسم الأدوات المساعدة، جعل وجوده أقل وضوحًا، وهو ما يمكن اعتباره فائدة للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، ومع ذلك، يبدو أن جوجل تعطي الأولوية لسهولة الوصول مع هذا التحديث، ومواءمته مع تخطيط إصدار الويب.

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ومع سهولة الوصول إلى المجلد المقفل، يمكن للمستخدمين تخزين الوسائط الحساسة واستردادها بسرعة دون التنقل عبر قوائم متعددة، ويعد هذا التغيير مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يستخدمون ميزة "المجلد المُقفَل" بشكل متكرر.بالإضافة إلى نقل المجلد المقفل، أعادت خدمة صور Google أيضًا تنظيم قسم الأدوات المساعدة من خلال نقل العديد من وظائفها إلى ورقة "علامة الزائد" في شريط التطبيقات، ويتضمن ذلك خيارات مثل إنشاء ألبومات جديدة واختصارات للمشاركة مع شريك واستيراد الصور من أماكن أخرى، وتعمل عملية إعادة التنظيم هذه على تبسيط واجهة التطبيق، مما يسهل على المستخدمين العثور على الميزات المتنوعة واستخدامها التي كان من الصعب في السابق العثور عليها أو كان التنقل إليها مرهقًا للغاية.