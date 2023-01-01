تضيف Bluesky مليوني مستخدم في أسبوع واحد بعد حظر البرازيل لموقع X



Bluesky Bluesky

في منشور على شبكتها الاجتماعية الخاصة، كشفت شركة Bluesky أنها أضافت مليوني شخص جديد خلال الأسبوع الماضي، وهو نمو كبير في مثل هذا الوقت القصير لمنصة لديها حوالي 8.4 مليون مستخدم فقط بشكل عام. يحتوي نفس المنشور على ترجمة باللغة البرتغالية للإعلان، على الأرجح لأن جزءًا كبيرًا من هؤلاء المستخدمين الجدد من البرازيل. إذا كنت تتذكر، فقد أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس مؤخرًا مزودي خدمة الإنترنت في البلاد بحظر X بعد أن رفض الموقع المعروف سابقًا باسم Twitter حظر حسابات محددة متهمة بنشر معلومات مضللة.

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أمر مورايس أيضًا شركة Apple وGoogle بإزالة X من متاجر التطبيقات الخاصة بهما وفرض غرامة قدرها 50000 ريال برازيلي (8900 دولار) على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يستخدمون VPN للوصول إلى الموقع. أيدت المحكمة العليا في البرازيل للتو الحظر المفروض على X بعد أن صوت قضاتها بالإجماع لصالح الإجراء، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية. اتهم مالك X إيلون ماسك مورايس بتدمير الديمقراطية "لأغراض سياسية". كما أنشأ الموقع ملفًا شخصيًا جديدًا يسمى "Alexandre Files"، والذي قال إنه سيسلط الضوء على "انتهاكات القانون البرازيلي التي ارتكبها ألكسندر دي مورايس".بعد أن أصبح X غير متاح في البرازيل، وجد المستخدمون في البلاد منازل جديدة في أماكن أخرى. شهد Bluesky ارتفاعًا هائلاً في عدد الإعجابات والملصقات الفريدة اليومية، وكذلك في عدد المتابعين الفريدين، في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس. في حين أن الموقع ليس قويًا مثل Twitter حتى الآن، فقد أعلن مؤخرًا أن تطبيقه الرئيسي التالي المحدث سيأتي بميزات الفيديو، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستخدميه الجدد.Bluesky هي شبكة اجتماعية لامركزية تم تمويلها سابقًا وأسسها مؤسس Twitter جاك دورسي في عام 2019. تم إطلاق الموقع كشبكة اجتماعية مخصصة للمدعوين فقط، لكنه فتح أخيرًا للجمهور في وقت سابق من هذا العام. كما قدم ميزات جديدة يبحث عنها معظم المستخدمين إذا كانوا عازمون على مغادرة X، بما في ذلك المراسلة المباشرة. وبينما كانت الرسائل المباشرة تعمل فقط بين مستخدمين اثنين عند الإطلاق، وعد الموقع بإطلاق الرسائل الجماعية ودعم الوسائط والتشفير الشامل "في المستقبل". ومع ذلك، غادر دورسي مجلس إدارة Bluesky في مايو وادعى لاحقًا أن الموقع "يكرر حرفيًا جميع الأخطاء" التي ارتكبها أثناء إدارة تويتر.