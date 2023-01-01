تصميم شيك ومواصفات جبارة.. صور تكشف عن أحدث هاتف من Samsung



Galaxy M55s Galaxy M55s

كثيرة هى أنواع الهواتف في الأسواق التي يمكن الاختيار فيما بينها وتأتي بالعديد من المواصفات العصرية ولعل أبرزها أحدث التسريبات المصورة لتصميم هاتف Galaxy M55s المرتقب من شركة سامسونج، والذي ظهر في أحدث التسريبات بتصميم غير تقليدي.

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ووفقا لموقع" gsmarena " فقد تم رصد هاتف Galaxy M55s في قاعدة بيانات Wi-Fi Alliance وذلك في شهر يوليو، ووفقا للتسريبات التي نشرتها منصة Geekbench يعمل الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 7 Genوتقدم الصور المسربة اليوم لنظرة أوضح وذلك على تصميم هذا الإصدار والذي ينقسم إلى ثلاث شرائط رأسية تأتي بالعديد من الاختلافات بين النقوش اللامعة، و من المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy M55s أيضا بنفس المواصفات التي تم تقديمها في هاتفي M55 وF55.أما عن شاشة هاتف Galaxy M55s فهو يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.67 بوصة، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz.أما عن الميزات الأخرى للهاتف فهو يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي يعمل بدقة 50 ميجا بيكسل وبميزة التثبيت البصري كما يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.أما عن سعة التخزين فيأتي هاتف Galaxy M55s بسعة تخزين تصل إلى حوالي 128 جيجا بايت ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، كما يأتي الهاتف ببطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.