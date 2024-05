تصل Call of Duty إلى Game Pass في يوم إصدارها

Call of Duty Call of Duty

أشارت التقارير الأخيرة إلى أن المديرين التنفيذيين لشركة Microsoft كانوا يناقشون لبعض الوقت ما إذا كانوا سيضعون ألعاب Call of Duty الجديدة في Game Pass في اليوم الأول (أي في يوم إصدارها). يبدو أن هذا شيء كان ينبغي عليها اكتشافه قبل إنفاق 68.7 مليار دولار على ناشر CoD Activision Blizzard، ولكن يبدو أن Microsoft قد توصلت أخيرًا إلى قرار. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ستجلب الشركة بالفعل عنوان Call of Duty التالي مباشرة إلى Game Pass عندما تصل في وقت لاحق من هذا العام.



قد يعني القيام بذلك أن Microsoft ستترك مئات الملايين من الدولارات من مبيعات الألعاب على الطاولة نظرًا لأن كل إصدار سنوي من Call of Duty يعد واحدًا من أكثر الألعاب مبيعًا في العام الخاص بها. ومع ذلك، كافحت الشركة لزيادة عدد اشتراكات Game Pass بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



من المؤكد أن وضع عنوان Call of Duty جديد سيجلب أعضاء جدد. ستظل Microsoft تجني الكثير من الأموال من عمليات الشراء داخل اللعبة، والمبيعات على منصات أخرى (وافقت على إطلاق ألعاب CoD على PlayStation وNintendo وأماكن أخرى لمدة عقد على الأقل بعد إغلاق صفقة Activision) وأولئك الذين يفضلون شراء الألعاب مباشرة على اكس بوكس. تحقق الألعاب المملوكة لـ Xbox مبيعات جيدة على PlayStation بشكل عام. هناك دائمًا احتمال أن تقوم Microsoft بزيادة سعر Game Pass لتعويض بعض الإيرادات التي من المحتمل أن تخسرها بسبب انخفاض مبيعات لعبة Call of Duty التالية على Xbox والكمبيوتر الشخصي.

قبل أن تشتريها مايكروسوفت، تجنبت Activision إلى حد كبير فكرة وضع ألعابها على خدمات الاشتراك. على الرغم من إتاحة عناوين Call of Duty على أمثال PlayStation Plus في الماضي، إلا أن ذلك يحدث عادةً بعد سنوات من إصدار الألعاب في الأصل.بعد إغلاق استحواذ Microsoft على Activision Blizzard في أواخر العام الماضي، قالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تبدأ ألعاب الناشر في الظهور على Game Pass. حتى الآن، انضم إلى الخدمة Diablo IV فقط.إن وجود لعبة Call of Duty جديدة تمامًا على خدمة الاشتراك في اليوم الأول يمثل تغييرًا كبيرًا في الإستراتيجية، على الرغم من أنه يتماشى مع التعليقات الأخيرة من الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming Phil Spencer. وقال سبنسر لـ Game File في فبراير: "هدفنا هو أن تكون المجموعة الكاملة من الألعاب من ZeniMax وActivision Blizzard وXGS - Xbox Game Studios - متاحة على Game Pass في اليوم الأول". وسيكون من دواعي سرور عشاق Xbox أيضًا معرفة أن اللعبة الطويلة - من المحتمل أن يستمر النهج الدائم المتمثل في وضع جميع إصدارات Microsoft الخاصة بالطرف الأول على Game Pass في اليوم الأول.من المحتمل أن نكتشف المزيد حول خطط Microsoft لـ Call of Duty وألعاب Activision الأخرى عندما يتعلق الأمر بـ Game Pass في عرضها السنوي في 9 يونيو. وسيتبع العرض الأساسي عرض يركز على "الامتياز المحبوب"، وهو من المتوقع على نطاق واسع أن يكون CoD.