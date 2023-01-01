تصل Call of Duty إلى Game Pass في يوم إصدارها

أشارت التقارير الأخيرة إلى أن المديرين التنفيذيين لشركة Microsoft كانوا يناقشون لبعض الوقت ما إذا كانوا سيضعون ألعاب Call of Duty الجديدة في Game Pass في اليوم الأول (أي في يوم إصدارها). يبدو أن هذا شيء كان ينبغي عليها اكتشافه قبل إنفاق 68.7 مليار دولار على ناشر CoD Activision Blizzard، ولكن يبدو أن Microsoft قد توصلت أخيرًا إلى قرار. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ستجلب الشركة بالفعل عنوان Call of Duty التالي مباشرة إلى Game Pass عندما تصل في وقت لاحق من هذا العام.
قد يعني القيام بذلك أن Microsoft ستترك مئات الملايين من الدولارات من مبيعات الألعاب على الطاولة نظرًا لأن كل إصدار سنوي من Call of Duty يعد واحدًا من أكثر الألعاب مبيعًا في العام الخاص بها. ومع ذلك، كافحت الشركة لزيادة عدد اشتراكات Game Pass بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
من المؤكد أن وضع عنوان Call of Duty جديد سيجلب أعضاء جدد. ستظل Microsoft تجني الكثير من الأموال من عمليات الشراء داخل اللعبة، والمبيعات على منصات أخرى (وافقت على إطلاق ألعاب CoD على PlayStation وNintendo وأماكن أخرى لمدة عقد على الأقل بعد إغلاق صفقة Activision) وأولئك الذين يفضلون شراء الألعاب مباشرة على اكس بوكس. تحقق الألعاب المملوكة لـ Xbox مبيعات جيدة على PlayStation بشكل عام. هناك دائمًا احتمال أن تقوم Microsoft بزيادة سعر Game Pass لتعويض بعض الإيرادات التي من المحتمل أن تخسرها بسبب انخفاض مبيعات لعبة Call of Duty التالية على Xbox والكمبيوتر الشخصي.
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