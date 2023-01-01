تصل ميزة Apple Intelligence لأجهزة iPhone وiPad وMac في أكتوبر

ستصل ميزة Apple Intelligence الشهر المقبل. كشفت الشركة أن منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستصل إلى أجهزة iPhone وiPad وMacBooks مع تحديثات iOS 18.1 وiPadOS 18.1 وmacOS Sequoia 15.1 التي ستصدر في أكتوبر. ومع ذلك، ستعمل فقط على أجهزة Apple الأحدث والأكثر قوة، بما في ذلك iPhone 15 Pro وطرازات iPhone 16 القادمة، بالإضافة إلى أجهزة MacBooks وiPads التي تعمل بشرائح M-series. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر الدفعة الأولى من ميزات Apple Intelligence باللغة الإنجليزية الأمريكية فقط. سيتوفر دعم اللغة الإنجليزية في أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة في ديسمبر، بينما ستتوفر لغات أخرى، بما في ذلك الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية في العام المقبل.إحدى أولى ميزات Apple Intelligence التي ستتمكن من استخدامها هي أدوات الكتابة، والتي يمكنها إعادة كتابة النص ومراجعته وتلخيصه لك في البريد والملاحظات والصفحات وحتى في تطبيقات الطرف الثالث. ستمنحك ميزة الذكريات طريقة لإنشاء أفلام بسهولة في الصور عندما تكتب وصفًا لنوع الصور التي تبحث عنها. ستتمكن أيضًا من البحث عن صور ومقاطع فيديو محددة باستخدام لغة طبيعية. وإذا كنت تريد إزالة الكائنات الخلفية بسرعة في الصور دون إتلاف بقية الصورة، فيمكنك استخدام أداة التنظيف.
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