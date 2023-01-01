تصل ميزة Apple Intelligence لأجهزة iPhone وiPad وMac في أكتوبر



Apple Intelligence Apple Intelligence

ستصل ميزة Apple Intelligence الشهر المقبل. كشفت الشركة أن منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستصل إلى أجهزة iPhone وiPad وMacBooks مع تحديثات iOS 18.1 وiPadOS 18.1 وmacOS Sequoia 15.1 التي ستصدر في أكتوبر. ومع ذلك، ستعمل فقط على أجهزة Apple الأحدث والأكثر قوة، بما في ذلك iPhone 15 Pro وطرازات iPhone 16 القادمة، بالإضافة إلى أجهزة MacBooks وiPads التي تعمل بشرائح M-series. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر الدفعة الأولى من ميزات Apple Intelligence باللغة الإنجليزية الأمريكية فقط. سيتوفر دعم اللغة الإنجليزية في أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة في ديسمبر، بينما ستتوفر لغات أخرى، بما في ذلك الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية في العام المقبل.

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إحدى أولى ميزات Apple Intelligence التي ستتمكن من استخدامها هي أدوات الكتابة، والتي يمكنها إعادة كتابة النص ومراجعته وتلخيصه لك في البريد والملاحظات والصفحات وحتى في تطبيقات الطرف الثالث. ستمنحك ميزة الذكريات طريقة لإنشاء أفلام بسهولة في الصور عندما تكتب وصفًا لنوع الصور التي تبحث عنها. ستتمكن أيضًا من البحث عن صور ومقاطع فيديو محددة باستخدام لغة طبيعية. وإذا كنت تريد إزالة الكائنات الخلفية بسرعة في الصور دون إتلاف بقية الصورة، فيمكنك استخدام أداة التنظيف.هناك أيضًا ميزة يمكنك استخدامها لتسجيل الصوت ونسخه وتلخيصه في Notes وPhone. إذا بدأت التسجيل أثناء إجراء مكالمة، على سبيل المثال، فسوف يقوم Apple Intelligence بإنشاء ملخص بعد انتهائها. ستعرض ميزة Focus الجديدة المسماة "Reduce Interruptions" فقط الإشعارات التي تحتاج إلى اهتمام فوري، بينما ستضع الرسائل ذات الأولوية في Mail الرسائل الحساسة للوقت في الأعلى بناءً على محتويات تلك الرسائل الإلكترونية. سترى أيضًا ملخصات لأهم معلومات البريد الإلكتروني عبر صندوق الوارد الخاص بك ثم استخدام الرد الذكي، الذي يحدد الأسئلة ويقترح ردودًا سريعة، لإرسال رسالة سريعة.وتقول شركة أبل إن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستجعل Siri أكثر طبيعية وأكثر تكاملاً مع منصاتها أيضًا. ويبدو أن المساعد الصوتي سيكون قادرًا على فهم استفساراتك، حتى لو كنت تتلعثم أو تتعثر في كلماتك، ويمكنه متابعة سلسلة أفكارك حتى إذا قمت بالتبديل بين النص والصوت. وتقول شركة أبل إنها ستصدر المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي على مدار الأشهر القليلة المقبلة، بما في ذلك ميزة يمكنها إنشاء صورة باستخدام السياق عند وضع دائرة حول مساحة فارغة وأخرى يمكنها إنشاء رموز تعبيرية أصلية (أو "Genmoji") بناءً على الوصف الذي تكتبه.