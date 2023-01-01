آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

تصل لكزس LBX Morizo RR كسيارة SUV بمحرك GR وخيار ناقل حركة يدوي

آخر الأخبارأخبار السيارات › تصل لكزس LBX Morizo RR كسيارة SUV بمحرك GR وخيار ناقل حركة يدوي

صورة الخبر: لكزس LBX Morizo RR
لكزس LBX Morizo RR

كشفت لكزس عن سيارتها الرياضية LBX Morizo RR كسيارة SUV رياضية مزودة بمحرك GR توفر خيار ناقل حركة يدوي وتجمع بين الأداء والرفاهية لجذب عشاق القيادة الذين يتوقون إلى تجربة قيادة أكثر تفاعلًا.

تحمل لكزس LBX Morizo RR محرك عالي الأداء طوره قسم Gazoo Racing أو “GR” التابع لشركة تويوتا. ورغم أن الشركة لم تكشف عن أرقام القوة المحددة، إلا أن علامة GR تشير إلى التركيز على الأداء وديناميكيات القيادة. ويأتي خيار ناقل الحركة اليدوي ليضمن تجربة القيادة تناسب عشاق السيارات.

من ناحية أخرى، تتميز LBX Morizo RR بتصميم رياضي وعدواني، مع عناصر فريدة تميزها عن سيارات لكزس الأخرى بما في ذلك الشبك الأمامي المميزة والجنوط الرياضية واللمسات الديناميكية. داخل السيارة، تتوفر مواد فاخرة وتقنيات متقدمة، بما في ذلك شاشة معلومات ترفيهية كبيرة، وميزات الاتصال، ومجموعة أنظمة مساعدة السائق. يركز تصميم الداخل على الفخامة والرياضية، مما يخلق بيئة راقية وديناميكية في نفس الوقت.
أخيراً، يعد الكشف عن لكزس LBX Morizo RR خطوة استراتيجية لجذب العملاء المهتمين بالأداء في فئة سيارات SUV الفاخرة، نظراً لميزاتها الفريدة وأناقتها.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تصل لكزس LBX Morizo RR كسيارة SUV بمحرك GR وخيار ناقل حركة يدوي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77432

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام