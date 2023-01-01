تصل لكزس LBX Morizo RR كسيارة SUV بمحرك GR وخيار ناقل حركة يدوي

كشفت لكزس عن سيارتها الرياضية LBX Morizo RR كسيارة SUV رياضية مزودة بمحرك GR توفر خيار ناقل حركة يدوي وتجمع بين الأداء والرفاهية لجذب عشاق القيادة الذين يتوقون إلى تجربة قيادة أكثر تفاعلًا.تحمل لكزس LBX Morizo RR محرك عالي الأداء طوره قسم Gazoo Racing أو “GR” التابع لشركة تويوتا. ورغم أن الشركة لم تكشف عن أرقام القوة المحددة، إلا أن علامة GR تشير إلى التركيز على الأداء وديناميكيات القيادة. ويأتي خيار ناقل الحركة اليدوي ليضمن تجربة القيادة تناسب عشاق السيارات.
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