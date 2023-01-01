تصل لكزس LBX Morizo RR كسيارة SUV بمحرك GR وخيار ناقل حركة يدوي



لكزس LBX Morizo RR لكزس LBX Morizo RR

كشفت لكزس عن سيارتها الرياضية LBX Morizo RR كسيارة SUV رياضية مزودة بمحرك GR توفر خيار ناقل حركة يدوي وتجمع بين الأداء والرفاهية لجذب عشاق القيادة الذين يتوقون إلى تجربة قيادة أكثر تفاعلًا.

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تحمل لكزس LBX Morizo RR محرك عالي الأداء طوره قسم Gazoo Racing أو “GR” التابع لشركة تويوتا. ورغم أن الشركة لم تكشف عن أرقام القوة المحددة، إلا أن علامة GR تشير إلى التركيز على الأداء وديناميكيات القيادة. ويأتي خيار ناقل الحركة اليدوي ليضمن تجربة القيادة تناسب عشاق السيارات.من ناحية أخرى، تتميز LBX Morizo RR بتصميم رياضي وعدواني، مع عناصر فريدة تميزها عن سيارات لكزس الأخرى بما في ذلك الشبك الأمامي المميزة والجنوط الرياضية واللمسات الديناميكية. داخل السيارة، تتوفر مواد فاخرة وتقنيات متقدمة، بما في ذلك شاشة معلومات ترفيهية كبيرة، وميزات الاتصال، ومجموعة أنظمة مساعدة السائق. يركز تصميم الداخل على الفخامة والرياضية، مما يخلق بيئة راقية وديناميكية في نفس الوقت.أخيراً، يعد الكشف عن لكزس LBX Morizo RR خطوة استراتيجية لجذب العملاء المهتمين بالأداء في فئة سيارات SUV الفاخرة، نظراً لميزاتها الفريدة وأناقتها.