تصعيد خطير: واشنطن تُتهم روسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا



أسلحة كيميائية أسلحة كيميائية

اتهمت الولايات المتحدة، في الثاني من مايو 2024، روسيا باستخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد القوات الأوكرانية في منطقة دونباس.



ذكرت الولايات المتحدة أن روسيا استخدمت مادة الكلوروبيكرين، وهي سلاح كيميائي يُسبب تهيجاً شديداً في الجهاز التنفسي والعينين والجلد.



اعتبرت الولايات المتحدة أن استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية يُشكل انتهاكاً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعتها عام 1997.











نفت روسيا بشدة الاتهامات الأمريكية، ووصفتها بأنها "بغيضة ولا أساس لها من الصحة". أثار استخدام الأسلحة الكيميائية قلق المجتمع الدولي، ودعت العديد من الدول إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل.



فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على روسيا رداً على استخدامها للأسلحة الكيميائية.











التأثيرات المحتملة:



تصعيد التوتر: قد يؤدي استخدام الأسلحة الكيميائية إلى تصعيد التوتر بين روسيا والغرب، وزيادة خطر اندلاع صراع أوسع نطاقاً.



قد تُعتبر روسيا مُرتكبة لجرائم حرب إذا ثبت استخدامها للأسلحة الكيميائية بشكل مُتعمد ضد المدنيين. قد تُطالب دول أخرى بفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب استخدامها للأسلحة الكيميائية.

قد تُعيق الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا.

