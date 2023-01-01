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تصبح لوسيد إير أسرع سيارة مصفحة بالعالم وبسعر 475,000 دولار

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صورة الخبر: لوسيد إير
لوسيد إير

وصل عالم السيارات الكهربائية إلى نقطة جديدة مع أسرع سيارة مصفحة على الإطلاق، والمعتمدة على أساس لوسيد Air الفاخرة

بسعر 475,000 دولار، يحصل ملاك السيارة على سرعة لا مثيل لها مع أحدث وسائل الحماية. تمثل السيارة الرائدة مزيجًا من الرفاهية والأداء، حيث تلبي احتياجات سوق متخصص يتطلب أعلى مستويات الأمان دون المساومة على السرعة والراحة.

تحمل هذه السيارة الكهربائية المدرعة المتطورة مجموعة محركات كهربائية عالية الأداء توفر تسارعًا مثيرًا للإعجاب وسرعة قصوى لم يسمع بها من قبل في قطاع المركبات المدرعة. يزن التدريع فقط 175 كيلوغرام بفضل المواد المتقدمة، ما يسمح للسيارة بسرعة قصوى 322 كم/س بدلا من 330 كم/س قبل التدريع. هذا المزيج من السرعة وخفة الحركة والحماية يجعل السيارة خيارًا رائعًا للعملاء المهمين الذين يحتاجون إلى أقصى درجات الأمان.
في الداخل، تم تجهيز لوسيد إير المصفحة بتصميم داخلي فاخر يتضمن أحدث أنواع الراحة والتكنولوجيا. توفر السيارة المواد الفاخرة وأنظمة المعلومات والترفيه المتقدمة والميزات القابلة للتخصيص. توفر السيارة أيضًا أنظمة اتصالات محسّنة، مما يسمح للركاب بالبقاء على اتصال حتى في الظروف الأكثر صعوبة.


المصدر: سعودى شفت

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