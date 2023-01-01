تصبح كاديلاك ليريك أسرع سيارات الشركة مبيعاً

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صورة الخبر: كاديلاك ليريك
كاديلاك ليريك

حققت كاديلاك ليريك إنجازاً كبيراً هذا العام، حيث أصبحت ثاني أكثر سيارات الشركة مبيعاً. تعكس هذه النتائج الأداء القوي للسيارة الكهربائية الجديدة، على الرغم من التحديات التي تواجهها الطرازات الأخرى للشركة.

تمكنت كاديلاك ليريك من تحقيق مبيعات متميزة جعلتها تحتل المركز الثاني بين أكثر طرازات كاديلاك الأسرع مبيعاً في عام 2024. ارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2024 إلى 13,094 مقارنة بعدد 2,316 نسخة خلال النصف الأول من عام 2023. ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 465.4%.

هذه النتائج تعكس الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية. ليريك، بفضل تصميمها الجذاب وأدائها الفائق، أصبحت الخيار المفضل للكثير من العملاء الباحثين عن الفخامة والابتكار في سيارة كهربائية.

مع ذلك لا تزال إسكاليد سيارة الشركة الأكثر مبيعاً من حيث الأرقام، ولكن نسبة مبيعاتها من مجموع مبيعات الشركة تراجعت بشكل طفيف. تعاني الطرازات الأخرى لكاديلاك من تراجع في المبيعات. العديد من هذه الطرازات لم تحقق الأداء المتوقع في السوق، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركة في بعض الفئات التقليدية. يأتي هذا التراجع على الرغم من الجهود المبذولة لتحديث وتحسين هذه الطرازات.

المصدر: سعودى شفت

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