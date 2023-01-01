تشهد مكة تعامد القمر وبداية الإقتران

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تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الإقتران يوم الأحد 29 محرم 1446 الموافق 04 آغسطس (يوم التحري) عند الساعة 02:13 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

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ووفقا لجمعية الفلكية بجدة ، قبل ذلك سوف يتعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:28 ظهراً بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام ولكن هذا الحدث غير مشاهد "كظاهرة فلكية" نظراً لأن القمر غير مرصود في ذلك الوقت حيث سيكون قريب من الشمس في السماء وهو تعامد القمر الأول سنة 2024.الإقتران أحد منازل القمر ويعني إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:58 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (02) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (03) درجات واضاءته (0.1 %) وسيغرب عند الساعة 07:15 مساءً بعد ( 17 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول صفر “فلكياً (حسابياً)”.سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.ففي يوم الإثنين 01 صفر 1446 (فلكياً) الموافق 05 آغسطس 2024 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:58 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (10) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (13) درجة واضاءته (1.3 %) والفرصة مهيأة لرصد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:51 مساءً بعد (53 دقيقة) من غروب الشمس.