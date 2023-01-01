تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي إفريقيا: وسام أبو علي يقود الهجوم ضد الترجي

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يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويلعب الأهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت في تمام الثامنة على استاد القاهرة.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس انتهت بالتعادل السلبي.

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ومن المتوقع ألا يجري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أي تغييرات على تشكيل فريقه سوى لتعويض غياب علي معلول.وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الذهاب، وتبين بعد ذلك إصابته بقطع جزئي في وتر أكيليس وخضع لعملية جراحية، وشارك بدلا منه في المباراة كريم فؤاد.ويقترب كولر من الإبقاء على كريم فؤاد كما هو في مركز الظهير الأيسر أمام الترجي بدلا من المصاب علي معلول.المرمى: مصطفى شوبيرالدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم فؤادالدفاع: مراون عطية – أكرم توفيق – إمام عاشورالهجوم: بيرسي تاو – وسام أبو علي – حسين الشحات