تشكيلة الزمالك لمباراة البنك الأهلي: الجزيري خارج القائمة

يغيب سيف الدين الجزيري عن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي لحساب الجولة 20 من الدوري المصري. ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي غدا الخميس في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي. ولا يتواجد التونسي في القائمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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