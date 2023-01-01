تشافي يكشف سبب إعلان رحيله عن برشلونة.. ولماذا عاد مجدداً



تشافي تشافي



كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على سبب إعلان رحيله عن برشلونة في وقت سابق.



وفاز برشلونة على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 33 من الدوري الإسباني.



وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد لأننا حققنا الفوز ولعبنا بشكل جيد ولكن ارتكبنا أيضا بعض الأخطاء جعلتنا نتأخر ضد فالنسيا".

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وواصل "أحرزنا الأهداف من كرات ثابتة وركنيات وهذا شيء عملنا عليه كثيرا ومع ذلك كنت أريد صنع المزيد من الفرص".واستمر "لسنا جيدين في التمركز الهجومي ولكن سعيد بالشخصية التي أظهرها الفريق وعدنا في مباراة ظهرت صعبة وسعيد لطاقم العمل الذي عمل كثيرا".وتابع "ليفاندوفسكي؟ لن أتحدث عن مستقبل أي لاعب ولكن سأتحدث عن شجاعته وكل ما يضيفه لنا وأنا سعيد من أجله".وأردف "إنقاذ بيدري للانفراد وإنقاذ تقدمنا يخبرنا إننا بخير".وشدد "مواجهة جيرونا ستكون لأن الفريقان يلعبان كرة قدم هجومية، وسنشهد الكثير من الفرص مثل الدور الأول".وأضاف "أشعر إنني بخير، في يناير كنت أعتقد إنني المسؤول عن النتائج السيئة واعتقدت إن رحيلي سيكون الأفضل ولكن بعد ذلك حصلت على ثقة رئيس النادي وديكو".وأتم "قراري كان أيضا من أجل اللاعبين لكي يقدموا أكثر قليلا ووصلنا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولكن فشلنا بسبب الظروف".ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث ويستمر الصراع بينهما على وصافة ريال مدريد المتصدر والذي يتبقى له حصد 6 نقاط لحسم اللقب بشكل رسمي.