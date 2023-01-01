تشافي ألونسو مرشح لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي

دخل تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ضمن حسابات إدارة مانشستر سيتي لخلالفة بيب جوارديولا حال عدم تجديد تعاقده.
وينتهي تعاقد جوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف 2025 أي بنهاية الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ألونسو الذي يحظى باهتمام ريال مدريد دخل في حسابات مانشستر سيتي كخيار بديل في حال عدم تجديد عقد جوارديولا الذي ينتهي في الموسم المقبل"
وكان ألونسو قد حسم مستقبله بالموسم المقبل وقرر الاستمرار في منصبه كمدير فني لباير لفيركوزن.
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