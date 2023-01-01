تسلا سايبر تراك تصل الشرق الأوسط رسمياً..



تسلا سايبر تراك تسلا سايبر تراك

قدمت تسلا شاحنتها سايبر تراك بشكل رسمي في الإمارات العربية المتحدة التي مثلت مدخلها للشرق الأوسط وذلك بعد نحو ستة أشهر من بدء انطلاقها في أمريكا الشمالية والأسواق العالمية.



ظهر نموذج تسلا سايبرتراك لأول مرة عام 2019 وكان من المحدد بدأ إنتاج السيارة في 2021 بينما تم تسليم أولى النسخ للعملاء في أواخر نوفمبر 2023، وتأتي الشاحنة عديمة الانبعاثات حالياً للإمارات بنسختين على أن تزيد التشكيلة باختيار ثالث خلال العام المقبل.



تبدأ اختيارات سايبر تراك حسب موقع تسلا الرسمي للشرق الأوسط من نسخة الدفع الكلي للعجلات المزودة بمحركين لتوليد قوة 600 حصان وعزم يتخطى 1000 نيوتن.متر، والانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.3 ثواني وصولاً لسرعة قصوى 180 كم/س، تدعم السيارة بطارية 123 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 547 كم في الشحنة الواحدة وفقاً للأرقام الرسمية بينما يتخطى مدى السير 755 كم عن طريق بطارية إضافية سعتها 50 كيلوواط/الساعة، وتستقبل تيار الشحن المباشر DC بقوة حتى 250 كيلوواط لتكفي شحنة مدتها ربع ساعة لقطع 235 كم.

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يقدر وزن هذه الفئة بـ2995 كيلوجرام ويمكنها جر حتى 4990 كيلوجرام بينما تبلغ حمولتها الخلفية 3423 لتر، حيث يصل طول سايبر تراك إلى 5.68 متر ويقدر خلوصها الأرضي بـ406 مم.طرحت تسلا فئة سايبر تراك سايبر بيست الأقوى المزودة بثلاثة محركات كهربائية للانطلاق بإجمالي قوة 845 حصان وعزم 1360 نيوتن.متر للتسارع من الصفر إلى 100 كم/س في 2.7 ثواني وصولاً لسرعة قصوى 209 كم/س، تأتي هذه النسخة بوزن 3104 كيلوجرام ويقدر مدى سيرها الرسمي بـ515 كم والذي يرتفع إلى 705 كم بدعم البطارية الإضافية، وتوفر شحنة مدتها 15 دقيقة بتيار مباشر DC قوته 250 كيلوواط لقطع 206 كم.وأكدت تسلا الإعلان عن مواصفات نسخة سايبر تراك ذات الدفع الخلفي في الشرق الأوسط خلال 2025، كما تقدم الشركة ضماناً على البطارية والمنظومة الحركية لثمانية سنوات أو 240 ألف كم أيهما أقرب.