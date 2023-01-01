تسلا سايبر تراك تصل الشرق الأوسط رسمياً..

قدمت تسلا شاحنتها سايبر تراك بشكل رسمي في الإمارات العربية المتحدة التي مثلت مدخلها للشرق الأوسط وذلك بعد نحو ستة أشهر من بدء انطلاقها في أمريكا الشمالية والأسواق العالمية.
ظهر نموذج تسلا سايبرتراك لأول مرة عام 2019 وكان من المحدد بدأ إنتاج السيارة في 2021 بينما تم تسليم أولى النسخ للعملاء في أواخر نوفمبر 2023، وتأتي الشاحنة عديمة الانبعاثات حالياً للإمارات بنسختين على أن تزيد التشكيلة باختيار ثالث خلال العام المقبل.
تبدأ اختيارات سايبر تراك حسب موقع تسلا الرسمي للشرق الأوسط من نسخة الدفع الكلي للعجلات المزودة بمحركين لتوليد قوة 600 حصان وعزم يتخطى 1000 نيوتن.متر، والانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 4.3 ثواني وصولاً لسرعة قصوى 180 كم/س، تدعم السيارة بطارية 123 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 547 كم في الشحنة الواحدة وفقاً للأرقام الرسمية بينما يتخطى مدى السير 755 كم عن طريق بطارية إضافية سعتها 50 كيلوواط/الساعة، وتستقبل تيار الشحن المباشر DC بقوة حتى 250 كيلوواط لتكفي شحنة مدتها ربع ساعة لقطع 235 كم.
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