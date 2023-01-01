تسعى كوريا الجنوبية لتطوير صواريخ فضائية صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام

كشفت وكالة الفضاء الوطنية الكورية الجنوبية، عن أنها ستعمل على تطوير صواريخ فضائية صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ وكذلك استكشاف إحدى نقاط "لاغرانج" المستقرة؛ في محاولة للانضمام إلى سباق الفضاء الجديد للقوى العالمية
وتعتزم وكالة "ناسا" أيضا إنشاء مجمع إطلاق للمركبات الفضائية الخاصة داخل مركز "نارو" الفضائي في قرية "غوهونغ" الساحلية الجنوبية، بالإضافة إلى إنشاء مركز فضائي منفصل في موقع لم يحدد بعد.
وأوضح نائب رئيس إدارة الفضاء الكورية (KASA) رو كيونج-وون في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب"- أن الوكالة تخطط لإسناد مشروع تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام إلى القطاع الخاص ،وستكون هذه الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام قادرة على إطلاق حمولة تزن 500 كيلوجرام إلى مدار يبلغ ارتفاعه 500 كيلومتر، بما يتماشى مع اتجاه «الفضاء الجديد».
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