تسريح جماعي للموظفين في وحدات Google السحابية

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قامت وحدة السحابة في Google بتخفيضات كبيرة في الوظائف هذا الأسبوع.



تم إبلاغ الموظفين الذين يعملون عبر عدة فرق سحابية بأنه سيتم إلغاء وظائفهم، وفقًا لوثيقة داخلية راجعتها Business Insider وموظف مطلع على الأمر، والذي أكد BI هويته وطلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.



لا يمكن معرفة العدد الإجمالي للموظفين المتأثرين، على الرغم من أن التخفيضات يبدو أنها أثرت بشدة على فرق "Go To Market" في Google Cloud. قال أحد الموظفين إن هناك شائعات تفيد بأن ما يقرب من 100 موظف في مجموعة Cloud’s GTM في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تم الاستغناء عنهم. وقال متحدث باسم جوجل إن هذا الرقم أقل.

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وكانت الفرق التي ركزت على الاستشارات والهندسة الشريكة والاستدامة من بين المتأثرين بتسريح العمال، وفقًا للوثيقة.أشارت الوثيقة إلى أنه تم تسريح بعض الموظفين الجدد، بما في ذلك موظف جديد واحد على الأقل لم يكمل بعد عملية الإعداد. تم منح بعض الموظفين المتأثرين الوقت للعثور على أدوار جديدة داخل الشركة.وقال متحدث باسم Google لـ BI في بيان: "كما شاركنا من قبل، فإننا نواصل تطوير أعمالنا لتلبية أولويات عملائنا والفرصة الكبيرة المقبلة". "نحن نحافظ على التزامنا بالاستثمار في المجالات التي تعتبر بالغة الأهمية لأعمالنا وتضمن نجاحنا على المدى الطويل."لقد أصبح تسريح العمال هو القاعدة داخل عملاق البحث، الذي قام بإلغاء الوظائف طوال العام ونقل بعض الأدوار إلى مواقع أخرى. يبدو أن عمليات تسريح العمال السحابية هذا الأسبوع أكثر شمولاً من التخفيضات الجراحية التي أجرتها Google للفرق الأخرى في الأشهر الأخيرة.قامت شركة Google بإلغاء "عدد صغير" من الأدوار في شؤونها العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لنسخة من رسالة بريد إلكتروني أرسلها رئيس الشؤون العالمية في Google، كينت ووكر، والتي استعرضها BI. ذكرت Business Post سابقًا عن عمليات تسريح العمال تلك.