تسريب كارثي: جروبات الغش تنشر امتحان دراسات الإعدادية بالجيزة بعد 4 دقائق فقط من توزيعه!



امتحان دراسات الإعدادية امتحان دراسات الإعدادية

نشرت جروبات الغش على تطبيق تليجرام صور امتحان الدراسات الاجتماعية الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.



جاء ذلك بعد 4 دقائق فقط من توزيع أوراق أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة.



وكتبت جروبات الغش بجوار صور امتحان الدراسات الاجتماعية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة: “جار الحل”.

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وبدأ، منذ قليل، طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، امتحان الدراسات الاجتماعية في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة.ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة، يستمر زمن امتحان الدراسات الاجتماعية في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة من 9 صباحا حتى 11 صباحا.وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على الجدية والانضباط في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، مشدداً على توفير أقصى درجات الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتواجد الزائرة الصحية بجميع اللجان للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ.وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، على توفير التأمين وتوفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والاهتمام بالنظافة العامة للجان، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.كما نبه على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أى من وسائل الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 حرصا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسى كاملا.