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أسبوع مثير للغاية على مستوى تسريبات الهواتف الذكية المقبلة خلال الفترة المقبلة. ففي الوقت الذي شهدنا فيه الكشف عن العديد من الهواتف الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية، كان البطل الحقيقي للأخبار هو العديد من التسريبات التي تناولت الحديث عن مواصفات بعض من الهواتف المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة. ومن بين تلك الهواتف، عدد من هواتف Realme وRedmi التي سنتعرف عليها في هذا التقرير.

تسريب مواصفات هاتف Redmi K80 Pro

تُعرف علامة Redmi التجارية المملوكة لشركة Xiaomi باهتمامها بالهواتف الاقتصادية والمتوسطة. ولكن في الصين، للشركة تميزًا مختلفًا على مستوى الهواتف المنافسة منخفضة السعر للهواتف الرائدة والتي تعرف باسم Flagship Killers، حيث تظهر عائلة Redmi K الشهيرة والتي امتدت على مدار السنوات الماضية لتقدم بديلًا ممتازًا للهواتف الرائدة وفوق المتوسطة. وإن كنا لا نرى تلك السلسلة على المستوى العالمي، إلا انها أحيانًا تصلنا من خلال سلسلة Poco F بعد أن كانت تصلنا سابقًا عبر سلسلة Xiaomi Mi XT مثل Xiaomi Mi 9T على سبيل المثال.

أسبوع التسريبات ... تسريب بعض مواصفات عدد من هواتف Realme وRedmi

وخلال الأيام القليلة الماضية ظهرت تسريبات جديدة تناولت مواصفات هاتف Redmi K80 Pro وهو الهاتف التالي لهاتف Redmi K70 Pro الذي تم الكشف عنه في نوفمبر الماضي في الصين. ومن المتوقع أن يعتمد هذا الهاتف على المعالج المقبل Snapdragon 8 Gen 4، كما تشير التسريبات أن شاشته ستدعم دقة عرض 2K، كما سيعتمد الهاتف على بطارية سعة 5500 ميللي أمبير في الساعة مع دعم بتقنية الشحن السريع بقوة 120 وات.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف سيعتمد على ماسح بصمة مدمج أسفل الشاشة يعتمد على تقنية الموجات فوق الصوتية، وكانت قد ظهرت تقارير تشير إلى أن هواتف Xiaomi 15 وهاتف OnePlus 13 سيعتمدان على ماسح بصمة بالموجات فوق الصوتية والعروفة بسرعها ودقتها مقابل التي ماسح البصمة البصري، وتعتمد هواتف سامسونج الرائدة مثل عائلة Samsung Galaxy S24 وSamsung Galaxy S23 على هذا النوع من ماسحات البصمة. كما سيعتمد الهاتف على عدسة مقربة بتقريب بصري 3x بدلًا من 2x في هاتف K70 Pro السابق.

تسريبات خاصة بمجموعة من هواتف Realme

منذ أيام قليلة أكد نائب رئيس شركة Realme أن هاتف Ralme GT6 سيصدر في العشرين من يونيو الجاري، وقد أشارت العديد من التقارير إلى أن هذا الإصدار المقرر طرحه عالميًا لن يكون سوى إعادة طرح لهاتف Realme GT Neo6. ولكن تقارير أخرى أكدت أن هذا الهاتف لن يكون الوحيد بهذا الاسم. فمن المتوقع أن يتم طرح هاتف جديد بنفس الاسم مخصص للأسواق الصينية، وقد ظهر بالفعل العديد من مواصفاته التي تتضمن الاعتماد على المعالج المركزي الرائد Snapdragon 8 Gen 3، على عكس الإصدار الدولي الذي سيعتمد على معالج Snapdragon 8s Gen 3.

أسبوع التسريبات ... تسريب بعض مواصفات عدد من هواتف Realme وRedmi

وتشير التقارير أيضًا إلى أن الهاتف سيعتمد على شاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K تم تصنيعها بواسطة شركة BOE، كما سيعتمد الهاتف على هيكل من الألومنيوم، مع الاعتماد على عدسة رئيسية للكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل والاعتماد أيضًا على بطارية سعة 6000 ميللي أمبير في الساعة مدعومة بتقنية الشحن السلكي السريع بقوة 100 وات. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الإصدار الصيني من هاتف Realme GT6 في يوليو المقبل.

وعلى الرغم من أن تلك الهواتف لم تظهر بعد وعلى الرغم من أن هاتف مثل Realme GT6 Pro تحديدً الن يظهر إلا خلال الشهور المقبلة، إلا أن بعض التسريبات قد تناولت الهاتف الذي سيليه وهو Realme GT7 Pro المتوقع طرحه نهاية هذا العام.

أسبوع التسريبات ... تسريب بعض مواصفات عدد من هواتف Realme وRedmi

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن هاتف Realme GT7 Pro سيعتمد على شاشة LTPO OLED مسطحة بدقة عرض 1.5K تم تصنيعها بواسطة شركة صينية لم يتم الكشف عنها. وسيعتمد الهاتف على المعالج المركزي المقبل Snapdragon 8 Gen 4 المدعوم بذاكرة عشوائية سعتها 16 جيجابايت رام وذاكرة داخلية سعتها 1 تيرابايت. وسيعتمد الهاتف على كاميرا خلفية تتضمن عدسة مقربة بريسكوبية بدقة 50 ميجا بيكسل بتقريب بصري 3x بالإضافة إلى بطارية لن تقل سعتها عن 5500 ميللي أمبير في الساعة.