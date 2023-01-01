تسريب المواصفات التفصيلية والصور الخاصة بى Moto G85

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صورة الخبر: Moto G85
Moto G85

علمنا مؤخراً أن شركة موتورولا تخطط لإطلاق بعض الهواتف الذكية الجديدة في السوق العالمية بما في ذلك هاتف Moto G85.

وقد ظهر الجهاز مؤخرًا في قاعدة بيانات شهادات TENAA ليتم الكشف عن غالبية مواصفاته. والآن، قام المسرب Sudhanshu Ambhore بمشاركة المواصفات المتبقية مع صور الهاتف الذكي.

ووفقًا لـ Sudhasnhu، يتميز Moto G85 بشاشة OLED منحنية ثلاثية الأبعاد مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة بكسلات تبلغ 395 بكسل لكل بوصة. يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 6s Gen 3.

يحتوي نظام كاميرا الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل (Sony IMX882) مع فتحة f/1.79، و Pixel Quad 1.6?m، و PDAF، و OIS؛ مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة f/2.2، ومجال رؤية 118.6 درجة،وحجم مستشعر 1/4.0 بوصة، وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر، والتركيز التلقائي؛ وكاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة f/2.45 وحجم بكسل 0.7 ميكرومتر.

علاوةً على ذلك، يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يأتي الجهاز مزود ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن بقوة 30 واط بمعايير QC 3+ و PD 3.0.

سيأتي الهاتف مع 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية ويعمل على نظام Android 14.
تشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، و Bluetooth 5.1، و NFC، و GPS (A-GPS)، وUSB 2.0.

يتميز النظام الصوتي بميكروفونين، ومكبرات صوت ستيريو Dolby Audio مع نظام PA الذكي، ودعم Dolby Atmos.

يضم الهاتف أيضًا مجموعة من أجهزة الاستشعار: مستشعر القرب، والإضاءة المحيطة، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة الإلكترونية.

المصدر: بوابه المتميز

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