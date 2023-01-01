تسريبات: ‏Apple تعتزم إطلاق 4 إصدارات من "آيفون 16" بمعالج واحد



آيفون آيفون

كشفت تسريبات، خطط أبل لإصدار 4 طرازات من هواتف "آيفون 16" خلال العام الجاري، ستحتوي على معالج الشركة الرائد A18، استعداداً للذكاء الاصطناعي.



وتشمل الأكواد التعريفية لهواتف آيفون الجديدة، التي شاركها المطور نيكولاس ألفاريز مع موقع "ماك رومرز"، المعرفات التالية "iPhone17.1، وiPhone17.2، وiPhone17.3، وiPhone17.4، وiPhone17.5".



وتبدأ جميع الأكواد العددية الجديدة بالرقم نفسه "17"، ما يشير إلى أن أبل تعتزم استخدام الشريحة نفسها لجميع الطرازات، وبالقياس على "آيفون 15"، فإن طرازي "15، و15 بلس" كانا يحملان معرفين الكوديين 15.4 و15.5 على الترتيب، وكلاهما كان يحمل شريحة المعالج A16 Bionic، بينما حمل طرزاي "15 برو، و15 برو ماكس" 16.1 و16.2 على الترتيب، وكلاهما كان يعمل بمعالج A17 Pro.

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وبالتالي فإن الأكواد التعريفية للهواتف التي تبدأ بـ17، تُمثّل طرازات آيفون المقبلة التي تعمل بمعالجها الأحدث A18، والمتوقع وصولها خلال 2024، مع هواتف "آيفون 16".لذلك إذا التزمت أبل بنظام الترقيم الذي استخدمته لسنوات، فستحتوي جميع طرازات iPhone 16 الأربعة على الشريحة نفسها، ويتماشى هذا مع تسريبات سابقة.كما كشف الكود البرمجي عن أكواد تعريفية لخمسة أجهزة، ومن المحتمل أن ترتبط 4 فقط بطرازات آيفون 16 القادمة، وقد يكون الخامس إصدار مستقبلي ضمن عائلة هواتف آيفون SE منخفض التكلفة.وعلى الرغم من أن جميع الإصدارات القادمة من آيفون من المقرر أن تحمل المعالج A18، فإن أبل قد تُميّز بين الطرازات العادية و"برو" في "آيفون 16" عبر إعطاء الشرائح أسماء A18 وA18 Pro للتمييز بين الإصدارات المختلفة.وسيكون من المنطقي أن تحتوي جميع إصدارات iPhone 16 الأربعة وiPhone SE المستقبلي على شريحة A18، والتي ستكون المحرك الرئيسي لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي التي سيتم طرحها في iOS 18 في سبتمبر المقبل، وفق "ماك رومرز".وبحسب ما أكدته الشركة فإن مميزات Apple Intelligence تتطلب معالجاً قوياً لتشغيلها وتقديمها بالأداء المتوقع، لذلك فإن هذه المزايا لن تعمل على أي من هواتف أبل القديمة، باستثناء "آيفون 15 برو"، و"آيفون 15 برو ماكس"، ويرجع هذا لعملها بمعالج A17 Pro، ليصل بذلك عدد هواتف آيفون العاملة بمزايا الذكاء الاصطناعي بنهاية العام إلى 6 أجهزة، ما يتيح للمستخدمين خيارات متعددة.