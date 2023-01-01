تسريبات صادمة.. شركة تسويق تتنصت على محادثات مستخدمي «Facebook»

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شكك ملايين الأشخاص في أن الهواتف تتصنت عليهم، إذ يؤدي الحديث عن سيارات مرسيدس مثلًا أو البحث عنها إلى ظهور إعلانات عن أحدث الموديلات أمامك، وبالفعل كشفت وثائق مسربة، تفاصيل استخدام إحدى شركاء فيسبوك في مجال التسويق، لتقنيات متطورة للتنصت على المستخدمين عبر ميكروفونات هواتفهم، لاستهدافهم بالإعلانات.

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وأعلنت شركة Cox Media Group، وهي واحدة من كبرى شركات الإعلام التليفزيوني والإذاعي، أن برنامجها «Active-Listening» يستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل «بيانات النية للمستخدمين في الوقت الفعلي» وذلك من خلال الاستماع إلى ما تقوله من خلال هاتفك، وفقًا لما ورد في موقع «404 media».وينص الإعلان على أن المعلن يمكنه ربط بيانات الصوت هذه بالبيانات السلوكية لاستهداف المستهلكين في السوق بشكل أدق.وفي عرض تقديمي للعملاء المحتملين، تباهت CMG بأن كلًا من فيسبوك وجوجل وأمازون يستخدمون خدمة «Active listening»، ولكن بعد تواصل 404media مع جوجل بخصوص هذه الشراكة، أزالت جوجل CMG من قائمة شركاء برنامجها الإعلاني، ما دفع «ميتا» لمراجعة تعاملاتها أيضًا مع شركة الإعلام للتأكد من عدم انتهاكها لسياساتها.كما نفت أمازون أي تعاون مع (CMG) في هذا البرنامج، مؤكدة أنها لم تعمل مع الشركة في هذا المجال، وأكدت على اتخاذ كافة الإجارءات اللازمة مع أي شريك تبيّن أنه خالف القواعد.وتقدم التسريبات تفاصيل العملية المكونة من ست خطوات والتي يستخدمها برنامج Active-Listening من CMG لجمع بيانات صوت المستهلك من خلال أي جهاز مزود بميكروفون، بما في ذلك الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول أو المساعد المنزلي، ولكن لم يتم توضيح إذا كان برنامج الاستماع النشط يتنصت باستمرار، أو فقط في أوقات محددة عندما يتم تنشيط ميكروفون الهاتف، مثل أثناء المكالمات.وفي وقت سابق، كشف الموقع ذاته عن تفاصيل مشابهة بشأن تقنيات «Active-Listening»، ما زاد من الشكوك بشأن استغلال الشركات للهواتف الذكية للاستماع إلى محادثات المستخدمين.وفي مدونة نُشرت في نوفمبر 2023 تم حذفها لاحقًا، ذكرت Cox Media Group أن الاستماع إلى المحادثات من خلال الأجهزة الذكية هو أمر قانوني، مشيرة إلى أن شروط الاستخدام الطويلة التي يوافق عليها المستخدمون عند تحميل التطبيقات أو تحديثها تتضمن في بعض الأحيان موافقة على التعرض لهذا النوع من التقنيات.وتُقدم CMG خدمات الاستماع النشط مقابل رسوم تصل إلى 100 دولار يوميًا لاستهداف الأشخاص، وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف عن كيفية حصولها على بيانات الصوت، إلا أنها أكدت قدرتها على تحديد المستخدمين «الجاهزين للشراء» وإنشاء قوائم إعلانات مستهدفة بناء على اهتماماتهم.