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تسريبات حيه لأول أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب من هواوي

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة الحية تصميم أول أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب والمطورة من هواوي، قبل الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق أول أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب المطورة من الشركة.
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ولقد كشفت الصور الحية التي تم تسريبها عن جهاز حاسب محمول يظهر بشعار “GT” في هيكل الجهاز وأيضاً صندوق التغليف.

وتشير التسريبات إلى أن شعار “GT” يشير إلى جهاز مميز بأعلى جودة في الآداء على غرار ساعة WATCH GT الذكية وشاشة MateView GT، على أن يكون جهاز الحاسب المميز بشعار “GT” أول أجهزة هواوي المخصصة للألعاب.
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وتؤكد الصور الحية المسربة على أن الجهاز يأتي بشعار هواوي مضيء في الغطاء الخلفي للجهاز، كما يتميز بشبكة للتهوية في الجزء الخلفي من الجهاز.

من جانب أخر تشير التسريبات التي جاءت من الصين إلى أن جهاز هواوي المرتقب سيضم رقاقات معالج Intel Core Ultra، وسيتميز الجهاز بقدرة شحن 140W على غرار Huawei MateBook X Pro.

المصدر: unlimit-tech

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