تسريبات حول هاتف POCO M6 4G



POCO M6 4G POCO M6 4G

هاتف جديد أعلنت شركة شاومي عن إطلاقه هاتفها الذكي الجديد POCO M6 4G، الذي يُعد الجهاز الرابع في سلسلة M6 ويُعد POCO M6 4G نسخة مطابقة لهاتف Redmi 13 4G ويعد من الهواتف ذات الفئة الإقتصادية



وفقا لموقع .gsmarena يأتي هاتف POCO M6 4G بكاميرا أساسية وبدقة قدرها 108 ميجابكسل، وبشاشة بدقة قدرها Full HD، وبطارية سعتها 5030 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 33 واطًا.



أما فيما يتعلق بالكاميرا الأساسية والتي يبلغ دقتها 108 ميجابكسل، فهي تساعد على توفير تقنية إدماج البكسلات (9 بكسلات في بكسل واحد) وذلك لإنتاج صورة واحدة وذلك بدقة يصل قدرها إلى 12 ميجابكسل، وتزعم الشركة أن الكاميرا تتيح عمل تقريب حتى 3 مرات دون فقدان جودة الصورة.

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وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف أيضا على كاميرا “ماكرو” وبدقة يصل قدرها إلى 2 ميجابكسل للتصوير من قرب، وبكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل ويمكنها تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسلًا مع 30 إطارًا في الثانية.ويأتي هاتف POCO M6 4G بشاشة من نوع LCD IPS وبقياس قدره 6.79 بوصة و بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وبنسبة سطوع تبلغ 550 شمعة كحد أقصى.يأتي هاتف POCO M6 4G بمعالج Helio G91 Ultra من شركة ميدياتيك، وبذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، وبسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.ومن المقرر القيام بطرح هاتف POCO M6 4G بدايةً من شهر يونيو الجاري وبسعر يبدأ من 130 دولارًا أمريكيًا.