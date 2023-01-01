تسريبات حول هاتف POCO M6 4G

هاتف جديد أعلنت شركة شاومي عن إطلاقه هاتفها الذكي الجديد POCO M6 4G، الذي يُعد الجهاز الرابع في سلسلة M6 ويُعد POCO M6 4G نسخة مطابقة لهاتف Redmi 13 4G ويعد من الهواتف ذات الفئة الإقتصادية
وفقا لموقع .gsmarena يأتي هاتف POCO M6 4G بكاميرا أساسية وبدقة قدرها 108 ميجابكسل، وبشاشة بدقة قدرها Full HD، وبطارية سعتها 5030 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 33 واطًا.
أما فيما يتعلق بالكاميرا الأساسية والتي يبلغ دقتها 108 ميجابكسل، فهي تساعد على توفير تقنية إدماج البكسلات (9 بكسلات في بكسل واحد) وذلك لإنتاج صورة واحدة وذلك بدقة يصل قدرها إلى 12 ميجابكسل، وتزعم الشركة أن الكاميرا تتيح عمل تقريب حتى 3 مرات دون فقدان جودة الصورة.
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