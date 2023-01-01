تسريبات حول أفضل هاتف بالأسواق وبقدرات جبارة

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إذا كنت تبحث عن هواتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف HMD Skyline ، فقد أظهرت التسريبات أن الهاتف يشبه بنسبة كبيرة لتصميم Lumia الجمالي.



وفقا لموقع digitaltrends سيكون هاتف HMD Skyline من واحدًا من خمسة (أو أكثر) هواتف أندرويد جديدة من HMD بما في ذلك كلا من HMD Pulse trio و HMD Atlas المشاع.



ووفقا للتسريبات حول هاتف HMD Skyline فهو يأتي بكاميرا امامية مثقوبة و كاميرا محززة وستجد في الخلف وبكاميرا وبدقة 50 ميجابكسل OIS” ومن المفترض أن يحتوي الهاتف Skyline على وحدة رئيسية وبدقة 108 ميجابكسل.

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أما عن معالج هاتف HMD Skyline فيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Unisoc T760 ومع ذاكرة عشوائية (RAM) وبسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128/256 جيجابايت.وتحتوي الواجهة الأمامية لهاتف HMD Skyline على شاشة OLED وتعد مسطحة وبمقاس 6.67 بوصة (FHD +، 120 هرتز)، بينما يتميز الجزء الخلفي بكاميرا OIS و بدقة 50 ميجابكسل، ويأتي الهاتف مزود بكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 8 ميجابكسل وبمساعد بدقة 2 ميجابكسل.سيتم تشغيل هاتف HMD Skyline ببطارية وتبلغ سعتها 4900 مللي أمبير وذلك مع شحن بقوة 33 واط.وسيكون جهاز HMD Skyline في النطاق السعري 300 يورو، بينما يقع Skyline في فئة 400 يورو .