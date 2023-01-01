تسريبات حول أفضل هاتف بالأسواق وبقدرات جبارة

إذا كنت تبحث عن هواتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف HMD Skyline ، فقد أظهرت التسريبات أن الهاتف يشبه بنسبة كبيرة لتصميم Lumia الجمالي.
وفقا لموقع digitaltrends سيكون هاتف HMD Skyline من واحدًا من خمسة (أو أكثر) هواتف أندرويد جديدة من HMD بما في ذلك كلا من HMD Pulse trio و HMD Atlas المشاع.
ووفقا للتسريبات حول هاتف HMD Skyline فهو يأتي بكاميرا امامية مثقوبة و كاميرا محززة وستجد في الخلف وبكاميرا وبدقة 50 ميجابكسل OIS” ومن المفترض أن يحتوي الهاتف Skyline على وحدة رئيسية وبدقة 108 ميجابكسل.
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