تسريبات جديدة حول هواتف آيفون 16 وموعد طرحها



هواتف آيفون 16 هواتف آيفون 16

لازالت التسريبات تتوالي حول هواتف ايفون 16 فقد رصدت أحدث التسريبات المصورة لملصق إعلاني لشركة ابل يدور حول موعد الحدث الرسمي والمقرر إنطلاقه في 10 من سبتمبر وذلك للإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 16.

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وفقا لموقع english.jagran قد شغلت سلسلة هواتف iPhone 16 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم ووذلك للكشف عن موعد بدء كشف النقاب عن الجيل الجديد من هواتف الأيفون.ولقد نشرت التسريبات الجديدة لصفحة “Majin Buu” وذلك على منصة X، لتؤكد على التفاصيل الجديدة لما قد جاء في التسريبات السابقة.فقد كشفت التسريبات عن شعار التفاحة الخاص بشركة ابل والذي ياتي باللون الذهبي، وقد تشيرالتوقعات إلى أن الشعار يلمح إلى اللون “Desert Titanium” والذي تقدمه شركة ابل لسلسلة هواتف iPhone 16 هذا العام كما تظهر عبارة تتضمن ثلاثة كلمات وهي (إستعد-ضبط-إلتقط)، وهو ما يشير إلى زر “capture” والذي كُشِف عنه في عدد من التسريبات السابقة.ومن المتوقع وفقاً لما جاء في التسريبات حتى الآن أن يتميز زر “capture” بتصميم صلب ثابت يدعم الإستجابة اللمسية، ومحرك Taptic وذك للإستجابة اللمسية في الزروالتي تحاكي الحركة الميكانيكية، كما تشير التوقعات إلى أن الزر سيعمل على القيام بتنشيط سريع لتطبيق الكاميراومن المقرر الكشف عن المزيد من التسريبات في حدث الشركة المتوقع انعقاده في شهر سبتمبر المقبل.مواصفات هاتف iPhone 16وفقا للتسريبات السابقة تأتي شاشة هواتف iPhone 16 بحجم 6.2 بوصة وتعد درجة سطوع الشاشة الخارجية للهاتف مرتفعة لتصل إلى 2000 شمعة.أما عن ذاكرة هواتف iPhone 16 فهي تأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل الى 128GB 256GB / 512GB.بالنسبة لبطارية هاتف آيفون 16 فهي تأتي بقدرة 3979 ملي أمبير وتعد في الوقت نفسه غير قابل للإزالة.سعر هاتف iPhone 16 Proأما عن بطارية الهاتف فهو يأتي ببطارية ليثيوم أيون وبسعة 4422 مللي أمبير أما سعر هواتف iPhoneآيفون 16 فهو يأتي بسعر 799 دولار أما آيفون 16 بلس فهو يأتي بسعر 899 دولار أما آيفون 16 برو 999 دولار.