تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات هاتف iPhone17

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ننشر التفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف iPhone 17 والمقرر إطلاقها العام المقبل، والتي تأتي بترقية في إعدادات الكاميرا.

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وتستعد شركة ابل للقيام بإطلاق سلسلة هواتف iPhone 16 خلال شهر سبتمبر المقبل، إلا أن أحدث التسريبات قد اتجهت للقيام بالكشف عن بعض التفاصيل حول سلسلة هواتف iPhone 17 والمقرر القيام بإطلاقها العام المقبل.وتوضح التسريبات التي تم نشرها في “MacRumors” أن شركة ابل ستعمل على القيام بإطلاق عدد 4 إصدارات في سلسلة هواتف iPhone 17 القادمة، والتي من المقرر أن تتضمن القيام بإصدار “Slim”، وذلك مع أعلى إصدار في سلسلة هواتف Pro Max.ومن المقرر وفقاً لما جاء في التقريرالذي نشره موقع digitaltrends أن تدعم شركة ابل لهاتفي iPhone 17 Slim وPro Max ويأتي كلا منهما بكاميرا أمامية وبدقة 24 ميجا بيكسل.ومن المقرر أن تأتي سلسلة هواتف iPhone 16 بكاميرا سيلفي وبدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تقدم الترقية في كاميرا السيلفي بدءاً من سلسلة iPhone 17.من جانب آخر أشار المحلل “Jeff Pu” إلى أن الترقيات في الكاميرا ستشهد أيضاً العديد من التحسينات في التصوير وفي الإضاءة المنخفضة، للتصوير السيلفي وبوضوح أكبر ومكالمات فيديو أفضل.