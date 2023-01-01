تسريبات تكشف مواصفات و سعر هاتف شاومي القابل للطي Mix Flip



Mix Flip Mix Flip

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد قابل للطي، مع عدد من المميزات الكبيرة، أبرزها معالج قوي يقدم أداء سلسا وسريعا.



وبحسب موقع “gsmarena” فإن هاتف شاومي Mix Flip القابل للطي قد حصل بالفعل على شهادة اعتماد من وكالة “CCC”، وأنه يحمل رقم الموديل 2405CPX3DC تمهيدًا لإطلاقه.



وسيقدم هاتف شاومي Mix Flip كاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعرات OmniVision، كاميرا رئيسية OV50E بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة OIS وكاميرا OV60A بدقة 60 ميجابكسل مع عدسة تكبير بصري 2x، وكاميرا أمامية بمستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

قد يعجبك أيضا...

وسيحتوي هاتف شاومي Mix Flip على بطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة، ومعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث من شركة كوالكوم الأمريكية، إلى جانب شاشة بدقة أكبر من 1080 بكسل.ومن المتوقع أن هاتف شاومي Mix Flip سيتوفر بسعر حوالي 830 دولارا أمريكيا في السوق العالمية أى ما يعادل حوالي 39 ألف جنيه مصري.