تسريبات تكشف مواصفات و سعر هاتف شاومي القابل للطي Mix Flip

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد قابل للطي، مع عدد من المميزات الكبيرة، أبرزها معالج قوي يقدم أداء سلسا وسريعا.
وبحسب موقع “gsmarena” فإن هاتف شاومي Mix Flip القابل للطي قد حصل بالفعل على شهادة اعتماد من وكالة “CCC”، وأنه يحمل رقم الموديل 2405CPX3DC تمهيدًا لإطلاقه.
وسيقدم هاتف شاومي Mix Flip كاميرا مزدوجة في الخلف مع مستشعرات OmniVision، كاميرا رئيسية OV50E بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة OIS وكاميرا OV60A بدقة 60 ميجابكسل مع عدسة تكبير بصري 2x، وكاميرا أمامية بمستشعر بدقة 32 ميجابكسل.
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