تسريبات تكشف مفاجآت في بطاريات هواتف iPhone 16



iPhone 16 iPhone 16

كشفت تسريبات عددا من المفاجآت التي ستحصل عليها سلسلة هواتف آيفون القادمة iPhone 16 ، والمقرر صدروها في منتصف شهر سبتمبر القادم، حيث ستحصل على عدد من الترقيات الكبيرة.

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وتعد أبرز ما ستحصل عليه سلسلة هواتف آيفون القادمة iPhone 16 تحسينات محتملة في سرعات شحن البطارية مع سعة أكبر وتغييرات التصميم والميزات الجديدة.ومن المتوقع أن تكون تقنية البطارية من أهم التطورات في iPhone 16، ووفقا للتسريبات، قد تتميز الهواتف بزيادة كبيرة في سرعات الشحن السريع، لتقفز من 27 وات الحالية إلى 40 وات.ويمكن أن يؤدي هذا التحسين إلى تقليل أوقات الشحن بشكل كبير، مما يسمح لك بشحن هاتفك بسرعة عند الحاجة، وبالإضافة إلى ذلك، قد يشهد شحن MagSafe، وهو ميزة شائعة بين مستخدمي آيفون، تعزيزًا من 15 وات إلى 20 وات، مما يعزز راحة الشحن اللاسلكي.ومن المحتمل أن تقتصر سرعات الشحن الأسرع على طرازات Pro، كما أنه من المتوقع أن تكون سعة البطارية أكبر، ويمكن لهذا المزيج من الشحن الأسرع والبطاريات الأكبر حجمًا أن يوفر للمستخدمين أوقات شحن سريعة وعمر بطارية ممتد.