تسريبات تكشف عن هواتف Samsung المنافسة لآيفون

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حدث Galaxy Unpacked الخاص بسامسونج في 10 يوليو من المقرر أن يكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي، Galaxy Z Fold 6. ومع ذلك، هناك أيضًا شائعات حول نسخة أرفع وأنحف من Fold 6، على الرغم من أن هذا الجهاز لن يظهر الأسبوع المقبل، تشير تقارير جديدة إلى أنه لم يُستبعد تمامًا من الصورة.



وفقًا لموقع TheElec، فإن سامسونج بالفعل تعمل على نسخة أنحف من Z Fold 6، تتميز بشاشات أكبر. تقول التقارير إن الهاتف سيأتي بشاشة خارجية بحجم 6.5 إنش وشاشة داخلية واسعة بحجم 8 إنش - مقارنة بالشائعات السابقة التي تشير إلى شاشات بحجم 6.3 إنش و 7.6 إنش على التوالي للنسخة القياسية من Z Fold 6.



ومن المتوقع إطلاق هذا النموذج الأنحف من Z Fold 6 في الربع الرابع من عام 2024، مع إنتاج محدود يتراوح بين 400,000 إلى 500,000 وحدة، وستكون الإمكانية محدودة أيضًا، حيث يُشاع أن الصين ستكون واحدة من الأسواق المحتملة لهذا الهاتف.

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يبدو أن هدف سامسونج هو إظهار القدرة على إنتاج هاتف قابل للطي أنحف مقارنة بنماذجها الحالية. ومع ذلك، تحقيق هذا الملمس الأنحف يأتي على حساب دعم S Pen، حيث تم تجاهل الديجتاليزر اللازم لوظائف القلم الذي يتطلبها.تشير تقارير TheElec أيضًا إلى مواصفات متقدمة لهذا النموذج، ولكن التفاصيل لم تُكشف بعد. وكانت الشائعات السابقة قد أشارت إلى إمكانية ترقية الكاميرا للنسخة الأنحف من Z Fold 6 مقارنة بـ Fold 6 القياسي، ولكن التقرير لم يؤكد هذا.مصادر داخل سلسلة إمدادات سامسونج تشير إلى أن تطوير النسخة الأنحف من Z Fold 6 بدأ في الربع الأول من عام 2024. وبناءً على دورة التطوير السنوية المعتادة لهواتفها الفائقة، يتماشى إطلاق النسخة الأنحف بتأخير مقارنة بـ Fold 6 القياسي مع هذه المعلومات.من المتوقع أن يحمل Z Fold 6 الأنحف شاشات أكبر ومواصفات أقوى، مما يعني أن سعره قد يكون أعلى من النموذج القياسي. ويبدو أن استراتيجية سامسونج تستهدف تجربة قابلة للطي فاخرة لسوق محدد، في حين يخدم Fold 6 القياسي جمهوراً أوسع.