تسريبات تكشف عن هواتف Samsung المنافسة لآيفون

حدث Galaxy Unpacked الخاص بسامسونج في 10 يوليو من المقرر أن يكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي، Galaxy Z Fold 6. ومع ذلك، هناك أيضًا شائعات حول نسخة أرفع وأنحف من Fold 6، على الرغم من أن هذا الجهاز لن يظهر الأسبوع المقبل، تشير تقارير جديدة إلى أنه لم يُستبعد تمامًا من الصورة.
وفقًا لموقع TheElec، فإن سامسونج بالفعل تعمل على نسخة أنحف من Z Fold 6، تتميز بشاشات أكبر. تقول التقارير إن الهاتف سيأتي بشاشة خارجية بحجم 6.5 إنش وشاشة داخلية واسعة بحجم 8 إنش - مقارنة بالشائعات السابقة التي تشير إلى شاشات بحجم 6.3 إنش و 7.6 إنش على التوالي للنسخة القياسية من Z Fold 6.
ومن المتوقع إطلاق هذا النموذج الأنحف من Z Fold 6 في الربع الرابع من عام 2024، مع إنتاج محدود يتراوح بين 400,000 إلى 500,000 وحدة، وستكون الإمكانية محدودة أيضًا، حيث يُشاع أن الصين ستكون واحدة من الأسواق المحتملة لهذا الهاتف.
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