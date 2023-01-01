تسريبات تكشف عن كاميرات سلسلة iPhone 16



iPhone 16 iPhone 16

تشير التسريبات إلى أن شركة آبل قد تزود كلاً من نماذج iPhone 16 Pro بعدسة بيريسكوب، مما يجلب تكبيراً بصرياً بنسبة 5x للنموذج Pro القياسي لأول مرة.



وسبق لنموذج iPhone 15 Pro Max فقط أن افتخر بهذه القدرة الرائعة في التكبير، مما ترك بعض المستخدمين أمام خيار صعب - الأفضلية للهاتف الأصغر أم الأداء الفائق للتصوير عن بعد.



وتشير هذه الوثيقة، التي نقلتها DigiTimes، إلى أن آبل تستمع إلى ملاحظات المستخدمين وتجعل تجربة كاميرا Pro أكثر اتساقًا عبر جميع النماذج.

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وتقول التقارير إن آبل بدأت بالفعل في إنتاج وحدات العدسات بيريسكوب، بالتعاون مع Largan Precision وYujingguang. يتبنى iPhone 16 Pro من آبل نهجًا فريدًا لعدسة التصوير عن بعد باستخدام تصميم خاص بـ "المنشور الرباعي للانعكاس"، مما يسمح بحجم أصغر للمحرك مقارنة بالمنافسين، لكنه يأتي بتكلفة. تؤدي الضوء الإضافي الذي يعكس داخل العدسة إلى فقدان بعض الضوء، مما قد يؤثر على أداء التصوير في الظروف الضوئية المنخفضة. ليس واضحًا حتى الآن ما إذا كانت آبل قد قامت بتحسين هذا الجانب في سلسلة iPhone 16.بينما يحظى iPhone 16 Pro بالضوء الأكبر بفضل تكبيره الجديد بنسبة 5x، تلمح الشائعات حول iPhone 16 Pro Max إلى كاميرا تصوير عن بعد أفضل بكثير. هناك تكهنات بوجود عدسة "سوبر تليفوتو" حصرية لنموذج Pro Max، مما قد يوفر إمكانيات تكبير أكبر. بالإضافة إلى ترقية الكاميرا، تشير الشائعات إلى أن سلسلة iPhone 16 قد تشهد تحولاً في التصميم. قد يتغير تخطيط الكاميرا أيضًا إلى توجيه رأسي، وقد يرث النموذجان القياسيان iPhone 16 وPlus الزر "زر الإجراء" الذي كان حصريًا للنماذج Pro في السابق. قد يتم استبدال الأزرار الفيزيائية ببدائل حساسة للمس توفر تغذية هابتيك لتجربة مستخدم أكثر سلاسة.من المحتمل أن تحتوي النماذج الأساسية على شرائح A18، مع إمكانية أن تعمل النماذج Pro بشرائح A18 Pro. على الجانب البرمجي، ستعمل سلسلة iPhone 16 على نظام iOS 18 المدعوم بالذكاء الاصطناعي الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.