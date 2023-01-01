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تسريبات تكشف عن أرخص هاتف Samsung A06 .. مواصفات رائعة

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صورة الخبر: Samsung A06
Samsung A06

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتف سامسونج جلاكسي A06 ، وقد يصل بالفعل قريبًا جدًا، وتم إدراج الهاتف الآن على صفحات دعم سامسونج الهند، برقم الموديل SM-A065F / DS.


الهند ستكون واحدة من الأسواق التي سيتوفر فيها، كما أن لاحقة "DS" في رقم الموديل تخبرنا أيضًا أنه سيكون له وظيفة شريحتي اتصال.
تسريبات تكشف عن أرخص هاتف سامسونج A06 ..المواصفات رائعة

تم اعتماد Galaxy A06 سابقًا من قبل Bluetooth SIG و BIS و NBTC و FCC. كما تم رصده في قاعدة بيانات Geekbench عبر الإنترنت منذ فترة، وكشف هذا التشغيل عن حقيقة أنه سيتم تشغيله بواسطة معالج MediaTek Helio G85 SoC، تمامًا مثل سابقه، Galaxy A05.
الإصدار الذي تم تشغيل معيار الأداء عليه يحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، ولكن بالطبع يمكن تقديم المزيد من الخيارات. سيعمل الهاتف بشكل غير مفاجئ بنظام Android 14 من اليوم الأول.

من خلال شهادة FCC ، اكتشفنا أيضًا أنه سيتم تزويده ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ودعم الشحن السلكي بقوة 15 وات.

المصدر: صدى البلد

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