تسريبات تكشف حصول هواتف iPhone 16 Pro على ميزة جبارة



iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro

‏ستوفر تشكيلة iPhone 16 Pro ميزات جديدة مثل شاشات أكبر وزر التقاط مخصص، ونتوقع أيضًا العديد من التحسينات الملحوظة على أجهزة الكاميرا في iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، فيما يلي أربعة أشياء نتطلع إليها هذا العام.



ميزات الكاميرا الجديدة في iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max

كاميرا فائقة الاتساع مطورة



وفقًا لتقارير متعددة، سيحصل كل من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل هذا العام، وسيمثل هذا تحسنًا كبيرًا عن الكاميرا فائقة الاتساع الحالية بدقة 12 ميجابكسل في iPhone 15 Pro.

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من المفترض أن يعني التغيير أن الكاميرا فائقة الاتساع في iPhone 16 Pro أفضل بكثير في معظم مواقف التصوير، ولكن بشكل خاص في البيئات منخفضة الإضاءة، وستوفر الصور أيضًا مزيدًا من التفاصيل وألوانًا محسنة، بينما ستوفر الدقة المتزايدة أيضًا مرونة إضافية في التحرير والمعالجة اللاحقة.تكبير بصري موسعحاليًا، يستخدم iPhone 15 Pro Max تصميمًا جديدًا للكاميرا رباعية الأبعاد يفتح إمكانيات التكبير البصري 5x والتكبير الرقمي 25x، ومع تشكيلة iPhone 16، ستقوم أبل بتوسيع كاميرا رباعية الأبعاد التي تمت ترقيتها إلى iPhone 16 Pro الأصغر أيضًا، وهذا يعني أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيوفران تقريب بصري 5x على الأقل وتقريب رقمي 25x.هناك تطور آخر يستحق أن نأخذه في الاعتبار: أشارت إحدى الشائعات غير الواضحة إلى أن iPhone 16 Pro Max سيحتوي على شيء يسمى “مجموعة تقريب طويلة للغاية من المنظار”، وهذا من شأنه أن يتيح تكبيرًا بصريًا أكبر من 5x، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد الشائعات خارج هذا المصدر الوحيد من العام الماضي.طلاء مضادة للانعكاسإحدى المشكلات التي من المحتمل أن يدركها كل مستخدم لكاميرا iPhone جيدًا هي توهج العدسة عند التصوير في بيئات الإضاءة الساطعة، وتؤدي هذه المشكلة إلى ظهور انعكاسات داخلية غير متوقعة وتوهج العدسة على الصور.وفقًا للشائعات، تختبر شركة أبل تقنية جديدة لطلاء العدسات "ترسيب الطبقة الذرية" (أو ALD) لجهاز iPhone 16 Pro. يمكن تطبيق هذا الطلاء المضاد للانعكاس على عدسات كاميرا iPhone 16 Pro لتقليل تأثيرات الانعكاسات الداخلية.إذا انتشرت هذه الشائعات، فهذا يعني أنك سترى عددًا أقل من القطع الأثرية غير المتوقعة في صور iPhone 16 Pro – خاصة تلك التي تم التقاطها في مواقف الإضاءة الساطعة.ترقية الكاميرا الرئيسيةأخيرًا، يقال إن iPhone 16 Pro سيستخدم مستشعر الكاميرا الرئيسي الجديد من Sony مع تصميم مطور لأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.وتعمل أحدث تقنيات الاستشعار المكدسة من سوني على فصل الثنائيات الضوئية وترانزستورات البكسل، والتي يتم دمجها عادةً في طبقة واحدة، وهذا يسمح للثنائيات الضوئية نفسها - الجزء الذي يلتقط الضوء فعليًا - أن تكون أكبر بكثير لنفس الحجم الإجمالي للبكسل، وتدعي شركة Sony أن هذا المستشعر يلتقط ضعف كمية الضوء مقارنة بأجهزة استشعار الكاميرا الموجودة.