تسريبات تزعم موعد اطلاق iPhone 16



iPhone 16 iPhone 16

يبدو أن شركة آبل Apple، باتت جاهزة أخيرا للكشف عن هواتف iPhone 16 أوائل الشهر المقبل.

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وتستهدف آبل يوم 10 سبتمبر باعتباره تاريخ حدث إطلاق الأجهزة التالي، حيث ستظهر عائلة iPhone 16 لأول مرة جنبا إلى جنب مع الساعات الجديدة وسماعات AirPods، تأتي هذه المعلومات من مارك جورمان من "بلومبرج"، وهو عادة مصدر موثوق به فيما يتعلق بكل أخبار آبل.وإذا كانت المعلومات صحيحة، وتم عقد الحدث بالفعل في 10 سبتمبر، فسيتم طرح الأجهزة الجديدة للبيع في 20 سبتمبر، وعلى الرغم من أنها معلومات صادرة من أشخاص مطلعين على الوضع، إلا أن آبل لم تعلن رسميا عن موعد حدثها التالي، كما رفضت الشركة التعليق على هذا التاريخ.وأفادت تقارير بأن جميع طرازات iPhone 16 ستحصل على زر التقاط جديد وبعض التحسينات على الكاميرا أيضا، وستزود آبل هواتف آيفون 16 بمجموعة شرائح جديدة أيضا، بالإضافة إلى شاشات أكبر قليلا، وستأتي الأجهزة الجديدة مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence أيضا.تسريبات تزعم موعد اطلاق iPhone 16وستحتوي ساعات آبل Apple Watch X أو Apple Watch Series 10 على شاشات أكبر وتصميم أنحف، وستأتي سماعات AirPods في نموذجين، أحدهما مزود بميزة إلغاء الضوضاء لأول مرة في السلسلة غير الاحترافية.ومن المتوقع أن تقدم آبل هذا العام 4 إصدارات جديدة، وهي: iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.أسعار iPhone 16ويأتي هذا التقرير بعد يومين فقط، من الكشف عن الأسعار التي من المحتمل أن تأتي بها هواتف iPhone 16.ووفقا للتسريبات، يسأتي كل هاتف ضمن تشكيل iPhone 16، بمواصفات مختلفة بدءا من حجم الشاشة ومجموعة الشرائح وحجم البطارية بأسعار مختلفة أيضا، وهي كالآتي:- سعر iPhone 16 يبلغ 799 دولار (أي ما يعادل 78.974 جنيها مصريا).- سعر iPhone 16 Plus يقدر بـ 899 دولار (أي ما يعادل 48.730 جنيها مصريا).- سعر iPhone 16 Pro حوالي 1099 دولار (أي ما يعادل 53.608 جنيها مصريا).- سعر iPhone 16 Pro Max هو الأغلي بـ 1199 دولار (أي ما يعادل 58.486 جنيها مصريا).