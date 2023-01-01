تستهدف ستيلانتس ريادة قطاع السيارات التجارية

نجحت ستيلاتنس في اقتناص حصة سوقية نسبتها 26% على مستوى السيارات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال ربع 2024 الأول لتحقق انجازاً جديداً ضمن استراتيجيتها Pro One لريادة هذا القطاع على مستوى العالم بحلول 2027 حيث مثلت الطرازات التجارية ثلث أرباح المجموعة العالمية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.
للحديث عن هذا الإنجاز وخطوات المجموعة المستقبلية، نظمت ستيلانتس اجتماعاً صحفياً بتقنية الـConference Call تواجد فيه المصري اليوم، حيث تحدث كزافييه بيجو، نائب رئيس قطاع السيارات التجارية بستيلانتس، عن عناصر استراتيجية Pro One الرئيسية التي تتضمن توسع تشكيلة الطرازات بطرح 12 فان جديدة من علامات أوبل وستروين وبيجو وفيات مع توفير اختيارات عاملة بالهيدروجين، وتطوير تقنيات السيارات المتصلة لتوفير خدمات مثل إدارة الأسطول رقمياً وتنبيه السائق لمواعيد الصيانة، مع تعزيز
عمليات الشراء عن طريق الإنترنت والوصول إلى أرباح بقيمة خمسة مليار يورو في 2030.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!