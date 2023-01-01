تستهدف ستيلانتس ريادة قطاع السيارات التجارية

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نجحت ستيلاتنس في اقتناص حصة سوقية نسبتها 26% على مستوى السيارات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال ربع 2024 الأول لتحقق انجازاً جديداً ضمن استراتيجيتها Pro One لريادة هذا القطاع على مستوى العالم بحلول 2027 حيث مثلت الطرازات التجارية ثلث أرباح المجموعة العالمية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.



للحديث عن هذا الإنجاز وخطوات المجموعة المستقبلية، نظمت ستيلانتس اجتماعاً صحفياً بتقنية الـConference Call تواجد فيه المصري اليوم، حيث تحدث كزافييه بيجو، نائب رئيس قطاع السيارات التجارية بستيلانتس، عن عناصر استراتيجية Pro One الرئيسية التي تتضمن توسع تشكيلة الطرازات بطرح 12 فان جديدة من علامات أوبل وستروين وبيجو وفيات مع توفير اختيارات عاملة بالهيدروجين، وتطوير تقنيات السيارات المتصلة لتوفير خدمات مثل إدارة الأسطول رقمياً وتنبيه السائق لمواعيد الصيانة، مع تعزيز



عمليات الشراء عن طريق الإنترنت والوصول إلى أرباح بقيمة خمسة مليار يورو في 2030.

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أشار بيجو أيضاً لاختلاف درجة الاستعداد لاستقبال السيارات الكهربائية بشكل كبير من منطقة لأخرى ما يستدعي توفير الاختيارات الملائمة لكل بيئة، مؤكداً توسع ستيلانتس في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة داخل الأسواق التي تسمح بذلك، حيث تعمل المجموعة لطرح أربعة طرازات كهربائية جديدة من رام خلال العامين المقبلين.من جانبه قالت زينب دوروسو، رئيسة قطاع السيارات التجارية الخفيفة بستيلانتس الشرق الأوسط، أن المجموعة منفتحة لإكمال تشكيلتها من الطرازات التجارية لمختلف علاماتها في مصر، وبسؤالها عن سبب غياب بيجو لاند تريك البيك اب محلياً رغم تجميعها بتونس وإمكانية استفادتها من الإعفاء الجمركي بموجب اتفاقية أغادير، قالت أن مصر كانت من الدول المطروحة لتجميع لاند تريك بينما تم اختيار تونس لأسباب لوجستية، مؤكدةً عمل ستيلانتس حالياً للنمو في القطاع التجاري داخل السوق المصرية والوصول لحلول أمام بعض التحديات الفنية، أشارت دوروسو أيضاً لاحتمالية دخول سيارات كهربائية تجارية لمصر خلال الفترة القادمة.كانت قد وقعت ستيلانتس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار في مصر عام 2022 بهدف توسيع التعاون بين الطرفين.