تستهدف الصين إطلاق مهمة تيانوين 3 لجلب عينات من المريخ في 2028

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تستعد الصين لإطلاق مهمتها المرتقبة تيانوين 3 في عام 2028 تقريبًا، بهدف جمع عينات من المريخ وإعادتها إلى الأرض، حيث أعلن ليو جيزونغ، كبير مصممي المهمة، عن ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني لاستكشاف الفضاء العميق، والمعروف باسم منتدى تياندو، والذي عقد في مدينة هوانغشان بمقاطعة آنهوي، ستركز مهمة تيانوين 3 على جمع عينات من سطح المريخ، والانطلاق من الكوكب، وإكمال عملية الالتقاء والالتحام في مدار المريخ قبل العودة إلى الأرض.

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أهداف المهمة والتعاون العالميالهدف العلمي الأساسي لمهمة تيانوين 3 هو البحث عن علامات محتملة للحياة على المريخ، وأكد ليو جيزونغ أن التعاون الدولي سيلعب دورًا مهمًا في هذه المهمة، مع وجود خطط للتعاون في تبادل العينات وتبادل البيانات والمهام المشتركة مع دول أخرى، ومن المتوقع أن يعزز هذا النهج الدولي التعاون العالمي في استكشاف الفضاء العميق والمزيد من التقدم العلمي.أجندة استكشاف الفضاء المتوسعة للصينوافقت الصين بالفعل على أربع بعثات لاستكشاف الكواكب، ومن المقرر أن تكتمل جميعها في غضون السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، وقد اعتُبرت المهمة الأولى، تيانوين-1، التي ركزت على استكشاف المريخ، ناجحة تمامًا، وستستهدف مهمة تيانوين-2 القادمة، المقرر إطلاقها حوالي عام 2025، كويكبًا قريبًا من الأرض لأخذ العينات، وتخطط الصين أيضًا لمهمة تيانوين-4، المتوقع إطلاقها حوالي عام 2030، والتي ستستكشف كوكب المشتري وأقماره.تسلط هذه البعثات الضوء على التزام الصين المتزايد باستكشاف الفضاء، سواء من حيث الاكتشاف العلمي أو التعاون الدولي، ومع الانتهاء بنجاح من هذه البعثات، تضع الصين نفسها كلاعب رئيسي في مجتمع استكشاف الفضاء العالمي.