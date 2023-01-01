تستعرض ASUS تصميم شاشة ZenScreen Duo OLED MQ149CD المزدوجة

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صورة الخبر: ZenScreen Duo OLED MQ149CD
ZenScreen Duo OLED MQ149CD

إستعرضت Asus مؤخراً تصميم جديد للشاشة المميزة بتصميم مزدوج وتنطلق بعنوان ZenScreen Duo OLED MQ149CD.

أكد تقرير جاء من ITHome على إمكانية توصيل شاشة Asus المحمولة بأجهزة الحاسب المحمول عبر منفذ HDMI أو منفذ USB C.

وتقدم Asus شاشة ZenScreen Duo OLED MQ149CD بالمنافذ المطلوبة التي تدعم نمط DisplayPort Alt، كما تضم الشاشة مفصل 360 درجة لدعم إستخدام الشاشة في الوضع الأفقي أو الرأسي من خلال مسند مخصص.

وتؤكد ASUS على أن الشاشة المحمولة تتميز بوزن 700 جرام، كما تتميز بتقنية OLED بحجم 14 إنش، وتدعم دقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:10، وتأتي مع لوحة مدمجة بحجم 21 إنش.

المصدر: بوابه المتميز

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