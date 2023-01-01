تستعرض تسريبات ألوان هواتف Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6

إستعرضت أحدث التسريبات إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج في هواتف سامسونج Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 قبل الإعلان الرسمي المرتقب.
كشف “Evan Blass” عن تفاصيل جديدة حول إختيارات ألوان الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، حيث يشير في التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold6 يأتي بألوان الأزرق، والوردي، والفضي.
من جانب أخر تقدم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip6 بألوان الفضي والأزرق، والأخضر الفاتح، وأيضاً اللون الأصفر.
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